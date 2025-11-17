본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

레인보우로보틱스 AI 4족 보행 로봇, '올해 10대 기계기술'

김형민기자

입력2025.11.17 10:46

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'대한민국 올해의 10대 기계기술'에 포함
한국기계기술단체총연합회 등 주최 행사
험지·정해지지 않은 지형에도 안정 보행

레인보우로보틱스는 자사의 인공지능(AI) 4족 보행 로봇 RBQ 시리즈가 '2025 대한민국 올해의 10대 기계기술'에 선정됐다고 17일 밝혔다.


지난 3월 경기도 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 제56기 삼성전자 정기주주총회에서 주주들이 레인보우로보틱스 로봇 시연을 보고 있다. 연합뉴스

지난 3월 경기도 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 제56기 삼성전자 정기주주총회에서 주주들이 레인보우로보틱스 로봇 시연을 보고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

'대한민국 올해의 10대 기계기술'은 한국기계기술단체총연합회, 한국기계산업진흥회, 한국기계연구원, 한국생산기술연구원, 한국항공우주연구원, 한국철도기술연구원이 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 행사다. 우리 기계산업의 기술 경쟁력과 사회적 가치를 조명하고 기계 기술인의 자부심을 고취하기 위해 열렸다.

레인보우로보틱스의 RBQ 시리즈는 험지와 정해지지 않은 지형에서도 안정적으로 이동할 수 있는 고기동 4족 보행 로봇 플랫폼이다. 특히 동역학 기반 보행과 강화학습 기반 AI 보행을 유연하게 전환할 수 있다. 정교한 보행뿐 아니라 강건하고 동적인 움직임을 모두 구현할 수 있으며 시각 정보 없이 AI 보행만으로 경사로와 계단을 오르는 것이 가능하다.


국방, 보안, 치안, 재난 등 다양한 기관의 요구사항에 따라 맞춤 제작, 활용도 가능해 국방 신속 시범사업 등 현장 실증 단계를 거쳐 활용 범위를 점진적으로 넓히고 있다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만든 '괴물 부모' "우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기