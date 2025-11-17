레인보우로보틱스 AI 4족 보행 로봇, '올해 10대 기계기술'

'대한민국 올해의 10대 기계기술'에 포함

한국기계기술단체총연합회 등 주최 행사

험지·정해지지 않은 지형에도 안정 보행

레인보우로보틱스는 자사의 인공지능(AI) 4족 보행 로봇 RBQ 시리즈가 '2025 대한민국 올해의 10대 기계기술'에 선정됐다고 17일 밝혔다.

지난 3월 경기도 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 제56기 삼성전자 정기주주총회에서 주주들이 레인보우로보틱스 로봇 시연을 보고 있다. 연합뉴스

'대한민국 올해의 10대 기계기술'은 한국기계기술단체총연합회, 한국기계산업진흥회, 한국기계연구원, 한국생산기술연구원, 한국항공우주연구원, 한국철도기술연구원이 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 행사다. 우리 기계산업의 기술 경쟁력과 사회적 가치를 조명하고 기계 기술인의 자부심을 고취하기 위해 열렸다.

레인보우로보틱스의 RBQ 시리즈는 험지와 정해지지 않은 지형에서도 안정적으로 이동할 수 있는 고기동 4족 보행 로봇 플랫폼이다. 특히 동역학 기반 보행과 강화학습 기반 AI 보행을 유연하게 전환할 수 있다. 정교한 보행뿐 아니라 강건하고 동적인 움직임을 모두 구현할 수 있으며 시각 정보 없이 AI 보행만으로 경사로와 계단을 오르는 것이 가능하다.

국방, 보안, 치안, 재난 등 다양한 기관의 요구사항에 따라 맞춤 제작, 활용도 가능해 국방 신속 시범사업 등 현장 실증 단계를 거쳐 활용 범위를 점진적으로 넓히고 있다.





