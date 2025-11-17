본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

검찰, 27억 가로챈 뒤 잠적한 자동차 딜러 구속 기소

변선진기자

입력2025.11.17 11:14

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수십억 원을 고객 등에게 가로챈 뒤 잠적한 자동차 딜러가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울서부지검 형사3부(부장검사 박상범)는 특정경제범죄법 위반(사기) 혐의 등으로 자동차 딜러 A씨(41)를 구속기소 했다고 17일 밝혔다.

A씨는 2021년 8월부터 지난해 7월까지 피해 고객 총 12명을 상대로 150회에 걸쳐 차량 구매 대행·차용금 등 갖가지 명목으로 27억원 상당을 편취·횡령한 혐의를 받고 있다.


당초 A씨는 경찰에서 불구속 송치됐으나 검찰은 피해자 전원 진술을 확보하는 등 직접 보완수사를 진행한 뒤 피해 규모가 크고 도주 우려와 재범 가능성이 높다고 판단해 지난 7월9일 구속영장을 청구했다.


A씨는 대포폰·대포차를 이용해 약 3개월간 도주했지만 검찰이 조력자의 통화내역을 추적해 은신처를 특정하고 지난 10월22일 그를 검거했다.

검찰 관계자는 "도주하던 피고인을 다양한 수사기법으로 집요하게 추적해 단 3개월 만에 검거함으로써 장기 도피로 인한 형사절차 지연과 피해자들의 고통을 최소화했다"며 "조력자에 대해서도 범인도피 혐의로 입건하는 등 실체진실 발견과 사법정의 구현에 최선을 다하겠다"고 강조했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만든 '괴물 부모' "우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기