한화금융, '라이프플러스 NY 2025' 개최…글로벌 인재 네트워킹

한화그룹 금융 계열사 공동 브랜드 라이프플러스(LIFEPLUS)가 주최한 'LIFEPLUS NY 2025'가 지난 14일(현지시각) 미국 뉴욕 맨해튼에 위치한 더 글래스하우스(The Glasshouse)에서 개최됐다.

LIFEPLUS NY는 젊은 한인 금융 인재들이 세계 무대에서 경쟁력 있는 리더로 성장할 수 있도록 지원하는 글로벌 인재 육성 플랫폼이다. 인재 양성을 넘어 한국과 미국을 잇는 네트워크 구축과 지속가능한 금융 생태계 조성을 목적으로 이어오고 있다. 세대와 국경을 넘어 금융을 통한 연결과 성장을 추구하는 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

14일(현지시각) 미국 뉴욕 맨해튼에서 열린 라이프플러스(LIFEPLUS) NY 2025에서 연사들이 패널 토크 세션을 진행하고 있다.

올해로 3회째를 맞이한 이번 행사는 '꿈을 잇다(Connecting Dreams)'를 주제로 열렸다. 올해 행사는 금융과 기술의 융합을 중심으로 한·미 금융·기술 전문가들과 차세대 리더들이 한자리에 모인 담론의 장이었다.

행사에는 세계 최대 규모의 대체투자 운용사 블랙스톤(Blackstone), 세계적인 투자은행 모건 스탠리(Morgan Stanley), 이더리움 생태계를 지원하는 비영리 재단 이더리움 재단(Ethereum Foundation), 금융 인공지능(AI) 스타트업 링크알파(LinqAlpha), 가상자산 금융 서비스 스타트업 하이퍼리즘(Hyperithm) 등 글로벌 금융·투자 및 기술 기업 임원진이 연사로 대거 참여해 자리를 빛냈다. 이들은 미래 금융·기술 생태계 조성을 위한 한화금융의 비전과 방향성에 공감하며 "차세대 K-리더십이 글로벌 산업 전반에서 더욱 빛을 발할 것"이라고 입을 모았다.

그룹 멘토링 세션에서는 미주 지역의 젊은 참가자들이 현직 금융·기술 전문가들과 경력 개발 및 진로에 대한 깊이 있는 대화를 나눴다. 참가자들은 이를 통해 실질적인 커리어 인사이트는 물론, 글로벌 현장의 생생한 분위기를 직접 체감했다.

현장에는 국내 우수 인재들도 초청해 글로벌 네트워킹 기회도 제공했다. 한화생명의 연결 성장 플랫폼 '드림플러스'가 미래 금융산업을 이끌 차세대 투자 전문가(Emerging Fund Manager)를 발굴해 성장할 수 있도록 지원하는 'DP 인베스터 클럽(DP INVESTOR CLUB)'의 참가자 중 선발된 우수 학생들이 참여해 커리어 성장을 도모했다.

김윤종 한화생명 글로벌HR실장은 "LIFEPLUS NY 2025는 금융과 기술을 통해 사람을 연결하고 미래를 준비하는 한화금융의 비전을 실천한 자리"라며 "차세대 인재들이 글로벌 금융·기술 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 다양한 기회를 지속적으로 제공할 것"이라고 밝혔다.

한편, 라이프플러스는 지속가능한 금융 생태계 조성을 목표로 차세대 리더를 육성하고 K-금융의 리더십을 강화해 나가고 있다. 앞으로도 차세대 리더들이 세계 금융 시장에서 역량을 발휘할 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.





