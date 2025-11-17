본문 바로가기
세라젬 '셀트론 순환 체어', 굿디자인 코리아 동상

이서희기자

입력2025.11.17 09:58

'심플 퍼펙션' 구상한

세라젬은 혈액 순환 개선 의료기기 '셀트론 순환 체어'로 2025 굿디자인(GD) 코리아 특허청장상(동상)을 받았다고 17일 밝혔다.

세라젬의 혈액 순환 개선 의료기기 ‘셀트론 순환 체어’가 2025 굿디자인 코리아 특허청장상을 수상했다. 세라젬

세라젬의 혈액 순환 개선 의료기기 ‘셀트론 순환 체어’가 2025 굿디자인 코리아 특허청장상을 수상했다. 세라젬

굿디자인 코리아는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 국내 최고 권위의 디자인 시상식으로, 우수한 디자인 제품을 선정해 수여하고 있다.


이번 수상작인 셀트론 순환 체어는 세라젬의 디자인 모토인 '심플 퍼펙션'을 구현해 일상 공간에서 자연스럽게 어우러지는 심미성과 의료기기의 기능성을 결합했다. 톤온톤 컬러 조합과 풍부한 볼륨감으로 거실·서재·침실 등 어느 공간과도 자연스럽게 조화를 이룬다. 특히 기존 의료기기의 차갑고 기계적인 이미지를 벗어나 모듈형 설계를 통해 환경 영향을 최소화한 점이 높이 평가됐다.

셀트론 순환 체어는 두 개의 전극 패드를 이용해 전기적 위치 에너지를 발생시키고, 고도화된 전위 기술을 적용해 전신의 혈액 순환을 효과적으로 돕는 가정용 의료기기다. 국내 식약처에서 혈액순환 개선과 근육통 완화의 두 가지 사용 목적을 인증받았다.


최대 60도까지 올라가는 온열 기술로 등·허리·엉덩이 등 주요 부위의 열전달 효과를 강화해 신체 내 혈류량을 증가시키고, 근육 통증 완화와 함께 따뜻한 휴식을 제공한다. 별도의 패드나 장치를 부착할 필요 없이 착석만으로 사용할 수 있고, 상체 140도·하체 180도의 리클라이닝 기능을 더해 최적의 휴식을 지원한다.


세라젬 관계자는 "셀트론 순환 체어는 의료기기 기술력을 기반으로 본질에 집중한 심플 퍼펙션 콘셉트를 적용해 인테리어와 조화를 이루는 오브제형 디자인을 구현했다"며 "앞으로도 일상 속 건강한 습관 형성에 기여하는 7-케어 솔루션을 기반으로 기능성과 디자인을 모두 고려한 헬스케어 제품들을 지속해서 선보일 것"이라고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
