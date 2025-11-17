정선군, 공직자 AI 활용 역량 강화 위해 '생성형 AI 공모전' 개최

강원도 정선군은 공직자의 디지털 행정 역량을 높이고 행정업무 혁신과 대민 서비스 고도화를 위해 '2025년 정선군청 공직자 생성형 AI 공모전'을 추진한다고 17일 밝혔다.

이번 공모전은 생성형 AI 기술을 일선 행정 현장에서 활용할 수 있도록 오직자들의 관심을 높이고 실무 역량을 갖추게 하기 위해 마련됐으며, 특히 디지철 전환 흐름에 발맞춰 조직 전반의 대응력을 높이기 위해 실질적인 교육·체험 기반의 참여형 공모전 형태로 진행된다.

공모전은 오는 28일까지 진행되며, 공직자 누구나 참여해 정선군의 주요 시책과 신규 정책, 문화·관광 홍보를 주제로 한 AI 기반 동영상을 제출하면 된다.

농어촌 기본소득, 남북9축 고속도로 조기 건설, 아리랑 세계화, KTX 평창~정선 단선전철 반영, 가리왕산 국가정원 조성 등 군의 현안을 중심으로 제작할 수 있으며, 정선아리랑·정암사 수마노탑·정선시티투어·가리왕산 케이블카 등 지역 관광 콘텐츠를 활용한 영상도 가능하다.

군은 이번 공모전을 통해 공직자의 생성형 AI 활용 능력이 실질적으로 향상되고, 행정현장에서 바로 적용 가능한 창의적 사례가 발굴될 것으로 기대하고 있다.

또한 우수 작품은 본청 로비 스크린과 내부 게시판에 상영·게시해 전 직원이 공유할 수 있도록 하고, 이를 통해 AI 활용 문화를 자연스럽게 확산한다는 방침이다.

박익균 정선군 총무행정담당관은 "생성형 AI는 행정의 속도와 품질을 높일 핵심 도구로 자리 잡고 있다"며 "이번 공모전을 통해 직원들이 최신 기술에 익숙해지고, 실질적인 업무혁신 사례를 만들어가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



