오늘의집, '집요한 블랙 프라이데이' 진행…"역대급 혜택"

오는 30일까지 2주간 진행

오늘의집은 글로벌 쇼핑 시즌 블랙프라이데이를 맞아 역대급 혜택을 담은 '집요한 블랙 프라이데이(BLACK FRIDAY)'를 진행한다고 17일 밝혔다.

오는 30일까지 진행되는 이번 행사는 '집에 필요한, 탁월한 세일'을 테마로 집에 꼭 필요한 상품들을 특가에 판매한다.

먼저 '집요한 천재 PICK' 코너에서는 ▲파스타 천재 권성준 셰프의 주방 아이템(접시, 그릇, 테이블 매트 등) ▲브랜딩 천재 노희영 고문의 추천 아이템 ▲쇼핑 천재 카니의 집안 분위기를 살리는 홈스타일링 소품 ▲풍수 천재 박성준 역술가가 고른 럭키 아이템을 만날 수 있다.

타임딜도 마련됐다. 24시간 한정 초특가로 인기 상품을 선보이는 '집요한 오늘의딜'에서는 LG전자 오브제컬렉션 워시타워 등 카테고리별 베스트 상품을 선보인다. 매일 오전 9시와 오후 9시 하루 두 번 열리는 '반값딜'에서는 고객이 선호하는 인기 상품을 선착순으로 최소 50% 이상 할인된 가격에 판매한다.

자취, 이사, 신혼, 육아 등에 필요한 '패키지딜'도 준비했다. 삼성전자, 발뮤다, 다이슨, 바겐슈타이거, 일광전구, 잭슨카멜레온 등 인기 브랜드의 상품으로 구성됐다.

라이브 커머스 '집요한 라이브'는 매주 일요일부터 목요일까지 오전 11시와 오후 8시 두 차례에 걸쳐 진행돼 가전, 패브릭, 가구, 홈데코, 주방 등 시즌에 맞는 브랜드와 상품을 소개한다.

사회관계망서비스(SNS)에서 핫한 아이템을 한자리에 모은 '집요한 SNS 추천템' 코너에서는 취향부터 필수품까지 트렌드를 이끌고 있는 상품들을 선보인다. 또한 홈리빙 크리에이터와 함께하는 '집요한 콜라보 마켓' 코너도 마련됐다.

정운영 오늘의집 커머스부문 총괄은 "이번 집요한 블랙프라이데이 세일을 통해 고객이 자신의 라이프스타일에 꼭 맞는 상품을 구매해 집을 꾸미는 즐거운 경험을 하길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>