희망브리지, 마술사 이은결 '희망대사' 위촉

일루셔니스트 이은결이 희망브리지 희망대사 위촉식 진행 후 희망브리지 조끼를 착용하고 사진촬영을 하고 있다. 희망브리지 AD 원본보기 아이콘

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 일루셔니스트 이은결을 협회 홍보대사인 '희망대사'로 위촉했다고 17일 밝혔다.

이은결은 희망대사로서 희망브리지와 함께 ▲재난 피해 이웃과 재난취약계층을 위한 공연 ▲협회 모금 캠페인 참여 ▲언론 및 사회관계망서비스(SNS) 홍보활동 등을 함께할 예정이다.

이번 위촉식은 희망브리지가 보호 대상 아동 지원을 이어오고 있는 강원 원주의 원주아동센터와 성가원 아동들을 한 공연과 함께 진행됐다. 이은결 희망대사는 '희망'을 주제로 한 특별 마술 공연을 선보이며 함께한 40여 명의 아동들에게 특별한 순간을 선물했다.

왼쪽부터 희망브리지 신훈 사무총장과 일루셔니스트 이은결이 희망브리지 희망대사 위촉식 진행 후 기념촬영을 하고 있다.희망브리지 원본보기 아이콘

이은결은 "오늘 아이들이 즐겁고 따뜻한 시간을 보냈길 바란다"며 "앞으로도 희망브리지와 함께 위로와 희망을 전하는 활동을 이어가겠다"고 말했다.

희망브리지 신훈 사무총장은 "이은결 희망대사의 참여는 공연을 통해'희망의 메시지'를 전하는 의미 있는 나눔"이라며 "대중적 영향력을 지닌 아티스트와 함께 재난 피해 이웃에게 용기와 응원을 전할 수 있어 뜻깊다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>