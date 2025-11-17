전장연 출근길 탑승시위…4호선 혜화역 하행선 무정차 통과

전국장애인차별철폐연대(전장연) 시위로 서울 지하철 4호선 하행선 열차가 혜화역에서 무정차 운행되고 있다.

전국장애인차별철폐연대 소속 장애인과 활동가들이 지난 8월26일 정부세종청사 민원동 입구에서 장애인자립생활센터의 차별 없는 지원 강화 예산 보장 등 장애인권리예산을 보장하라며 기획재정부로 진입을 시도하다 경찰에 막히자 구호를 외치고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울교통공사는 17일 오전 8시30분께 안전안내문자를 통해 "집회시위로 혜화역 하행선 열차가 무정차 통과 중"이라고 밝혔다.

공사에 따르면 전장연은 혜화역에서 탑승 시위를 벌여 4호선 하행선 열차 운행이 약 10분 지연됐다.

전장연은 2026년 정부 예산안에 장애인권리예산이 반영되지 않았다며 이에 항의하는 취지로 지하철을 이용해 국회의사당으로 이동하면서 시위를 벌이고 있다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>