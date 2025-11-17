10월 상생페이백 3373억 지급…인당 평균 6만원

9·10월 카드 소비 증가분만 7조원 넘어



중소벤처기업부는 10월 상생페이백으로 총 3373억원을 지급했다고 17일 밝혔다.

상생페이백은 만 19세 이상 국민을 대상으로 9월부터 11월까지 월별 카드소비액이 작년 월평균 소비액보다 늘면 증가분의 20%(월 최대 10만원)를 디지털 온누리상품권으로 환급해 주는 사업이다. 지난 9월15일부터 접수를 시작해 지난 14일까지 총 1316만명이 신청했다.

지난 9일까지 신청한 국민 중 10월 카드 소비액이 지난해 월평균 소비액보다 증가해 페이백 지급 대상이 된 국민은 전체 지원 대상자의(1295만명) 43.4% 수준인 562만명으로 집계됐다. 이들에게는 총 3373억원의 페이백이 지급됐으며, 1인당 평균 지급액은 6만30원이다.

9·10월 페이백 지급 대상자들의 이 기간 카드 소비액은 지난해 같은 기간보다 7조220억원 많았던 것으로 나타났다. 이는 지급액(6430억원)의 11배에 달하는 규모다.

중기부는 상생페이백이 백화점·아웃렛, 대형마트, 온라인 쇼핑몰 등에서의 카드 소비를 제외한 실적만 인정되는 만큼 늘어난 소비가 중소·소상공인 매출 증대에 기여한 것으로 보고 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



