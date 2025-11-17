본문 바로가기
현대차 '더 뉴 아반떼 N TCR', '2025 TCR 월드투어' 최종전 우승

오현길기자

입력2025.11.17 09:03

TCR 월드투어 대회서 총 5회 우승

현대자동차는 '더 뉴 엘란트라 N TCR(더 뉴 아반떼 N TCR)'이 13일(현지시간)부터 16일까지 마카오 '기아 서킷'에서 개최된 '2025 TCR 월드투어' 최종 대회에서 우승과 준우승을 모두 차지하는 더블 포디움을 달성했다고 17일 밝혔다.


지난 13일부터 16일까지 열린 '2025 TCR 월드투어' 마카오 대회에서 현대자동차 '더 뉴 엘란트라 N TCR(국내명 더 뉴 아반떼 N TCR)'이 주행하고 있다. 현대차

지난 13일부터 16일까지 열린 '2025 TCR 월드투어' 마카오 대회에서 현대자동차 '더 뉴 엘란트라 N TCR(국내명 더 뉴 아반떼 N TCR)'이 주행하고 있다. 현대차

더 뉴 엘란트라 N TCR은 올해 진행된 TCR 월드투어 총 8개 대회 중 이번 마카오를 포함해 스페인, 이탈리아, 호주, 한국 대회까지 총 5번 우승컵을 들어 올리며 시즌을 마무리했다.

더 뉴 엘란트라 N TCR 경주차로 출전한 네스토르 지로라미 선수는 15일에 치러진 첫 번째 결승 레이스에서 가장 빠르게 결승선을 통과하며 우승을 달성했다. 같은 경주차로 출전한 미켈 아즈코나 선수도 2위를 기록했다.


네스토르 지로라미 선수는 이번 대회에서 61포인트를 획득해 2025시즌 총 299포인트로 드라이버 부문 최종 6위를, 미켈 아즈코나 선수는 총 273포인트를 획득하며 드라이버 부문 최종 9위로 시즌을 마쳤다. 함께 출전한 노버트 미첼리즈 선수는 지난 이탈리아, 호주 대회 우승으로 2025시즌 총 290포인트를 획득해 드라이버 부문 최종 8위를 차지했다.


세 선수가 속한 BRC 현대 N 스쿼드라 코르세 팀은 선수들의 노련한 경기 운영과 팀워크에 힘입어 2025시즌 총 765포인트를 획득하며 팀 부문 최종 순위 2위로 시즌을 마무리했다.

TCR 월드투어는 제조사의 직접 출전은 금지하며 제조사 경주차를 구매한 프로 레이싱팀이 출전하는 '커스터머 레이싱' 대회로, 지역 TCR 레이스를 순회하며 경기를 치른 결과를 종합해 순위를 결정한다.

BRC 현대 N 스쿼드라 코르세팀 소속 네스토르 지로라미 선수(왼쪽 두번째)와 미켈 아즈코나 선수(왼쪽)가 13~16일(현지시간) 열린 '2025 TCR 월드투어' 마카오 대회에서 우승과 준우승을 차지하고 포디움에서 기념촬영을 하고 있다. 현대차

BRC 현대 N 스쿼드라 코르세팀 소속 네스토르 지로라미 선수(왼쪽 두번째)와 미켈 아즈코나 선수(왼쪽)가 13~16일(현지시간) 열린 '2025 TCR 월드투어' 마카오 대회에서 우승과 준우승을 차지하고 포디움에서 기념촬영을 하고 있다. 현대차

TCR 시리즈는 세계적으로 약 40개에 달하는데 그 중 글로벌 최상위 대회인 TCR 월드투어는 멕시코에서 열린 개막전을 시작으로 스페인, 이탈리아, 한국 등을 거쳐 마지막 마카오까지 총 8번의 대회가 진행됐다. 지난달에는 TCR 월드투어 역사상 최초로 한국 강원도 인제에 위치한 '인제 스피디움'에서 경기가 열렸고, 해당 대회에서 현대자동차 더 뉴 엘란트라 N TCR이 우승을 차지하며 국내 모터스포츠 팬들에게 큰 즐거움을 선사했다.


현대차 관계자는 "BRC 현대 N 스쿼드라 코르세 팀 선수들의 우수한 주행 역량과 다양한 서킷 경험 덕분에 마지막 대회에서 좋은 성적으로 거두며 시즌을 마무리할 수 있어 기쁘다"라며 "N 브랜드 및 모터스포츠 팬들에게 좋은 소식 전해드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
