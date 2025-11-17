본문 바로가기
코빗, '코인 렌딩 서비스' 정식 오픈

유현석기자

입력2025.11.17 08:54

국내 최초 가상자산 거래소 코빗은 최대 24종의 가상자산을 빌릴 수 있는 '코인 렌딩 서비스'를 정식 오픈했다고 17일 밝혔다.

이번 서비스 출시로 코빗 이용자들은 원화와 비트코인(BTC), 테더(USDT) 등을 비롯한 총 12종의 자산을 담보로 설정한다. 최대 24종의 코인을 빌릴 수 있다. 개인별 대여 한도는 조건에 따라 최대 10억원까지다.


코빗의 코인 렌딩 서비스는 단일 자산만을 담보로 사용하는 타사 서비스와 달리, 이용자가 여러 종류의 코인을 원하는 비율로 설정할 수 있다. 복합 담보 기능을 원화 거래소 중 최초로 제공함으로써, 자산 운용의 유연성을 높였다는 점이 특징이다.

또한, 강제상환이 발생할 경우에도 담보자산이나 대여자산을 시장가로 매도해 상환하는 방식이 아니라, 각 자산의 원화 기준 가액을 계산해 즉시 차감되는 방식을 적용했다. 이를 통해 거래소 내 시세 변동에 미치는 영향을 최소화했고, 이용자 리스크를 크게 줄였다.


이정우 코빗 최고기술책임자(CTO) 겸 최고제품책임자(CPO)는 "가상자산사업자의 가상자산 대여에 관한 가이드라인을 충실히 준수하는 한편 이용자들의 편의성과 안전성을 모두 잡기 위해 노력했다"면서 "앞으로도 이용자 보호를 최우선으로 두고 사용자 중심의 서비스 혁신을 계속해 나가겠다"고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
