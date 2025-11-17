본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

시흥시-경기도일자리재단, '청년 엔지니어 육성 포럼' 27일 개최

정두환기자

입력2025.11.17 08:42

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고용 활성화, 정주 기반 강화 위한 협력 논의

경기도 시흥시는 경기도일자리재단과 공동으로 오는 27일 서울대학교 시흥캠퍼스에서 '2025 청년 엔지니어 육성 포럼'을 개최한다.

시흥시-경기도일자리재단, '청년 엔지니어 육성 포럼' 27일 개최
AD
원본보기 아이콘

'청년 엔지니어의 성장과 정주 로드맵'을 주제로 열리는 이번 포럼은 산업단지의 청년 고용을 활성화하고 지역 정주 기반을 강화하기 위한 산·관·학 협력 방안을 모색하기 위해 마련했다.


포럼에는 박승삼 시흥시 부시장을 비롯해 시흥시의회, 경기도일자리재단, 시흥산업진흥원 관계자와 지역 기업, 대학, 교사, 학생 등 70ㅕ 명이 참석한다.

행사에서는 올해 청년 엔지니어 육성사업 성과, 청년 고용 실태조사 결과 및 육성 모형 연구 등을 발표한다. 이어 한국공학대학교, 수원시교육지원청, 시흥시소부장경영인협회, 기업 대표와 청년 재학생이 참여하는 토론이 열린다.


'청년 엔지니어 육성사업'은 시와 재단이 '조기 취업형 계약학과' 연계해 시범 운영한 프로그램이다. 사업 참여 청년은 입학과 동시에 기업 취업이 확정되고, 2학년부터 일과 학업을 병행하게 된다. 참가자에게는 최대 월 30만원의 정주 수당을 지원하고, 기업에는 등록금의 80%를 지원한다.


정호기 시흥시 경제국장은 "포럼을 통해 청년 엔지니어가 지역에 머물며 일하고 싶은 환경을 만드는 지속 가능한 인재 육성 생태계를 구체화해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

법무부, '김호중에 돈 요구' 소망교도소 직원 조사

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기