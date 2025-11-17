[오늘의신상]CU, 하와이 매장 오픈 기념 현지 먹거리 10종 출시

12일 美 하와이에 CU 1호점 오픈

로코모코·무스비…하와이 현지 메뉴 재현

쉬림프 김밥·하와이안 피자 등 간편식 6종 출시

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU가 지난 12일(현지시간) 미국 하와이 1호점 오픈을 기념해 하와이 현지 대표 음식을 편의점 먹거리로 재해석한 메뉴 10종을 출시한다고 17일 밝혔다.

먼저 로코모코, 무스비 등 하와이 현지 메뉴를 간편식 6종으로 재현해 내놓는다. 대표 상품인 하와이안 로코모코는 육즙 가득한 함박 스테이크와 계란 후라이를 얹은 도시락으로 하와이 대표 가정식의 풍미를 담았다. 스팸 무스비는 밥 위에 두툼한 스팸을 올리고 김으로 감싼 하와이 스타일 주먹밥이다.

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU가 지난 12일(현지시간) 미국 하와이 1호점 오픈을 기념해 하와이 현지 대표 음식을 편의점 먹거리로 재해석한 메뉴 10종을 출시한다고 17일 밝혔다.

하와이 푸드트럭의 인기 메뉴인 갈릭 쉬림프에서 착안해 만든 쉬림프 김밥, 코코넛 쉬림프 버거, 갈릭 쉬림프 파스타와 하와이안 떠먹는 피자도 출시한다.

디저트인 솔트 브라우니는 달콤한 브라우니에 소금을 곁들이고 쫀득한 식감을 더했다. 더블 마카롱은 솔티 카라멜 크림과 마카다미아 분태, 바닐라 크림이 어우러진 2개입 구성으로 마련했다.

프로모션 혜택도 진행한다. 하와이 간편식과 디저트 8종을 이달 말까지 토스페이 계좌·머니로 결제 시 최대 30% 할인한다.

이 밖에도 생레몬 조각을 넣어 상큼한 풍미를 살린 '알로하 생레몬 라거 맥주'와 위스키 증류소인 기원과 업계 최초로 협업한 '기원 럼 캐스크 하와이 에디션'도 출시한다.

BGF리테일 관계자는 "국내 편의점 업계 첫 하와이 출점을 기념하며 고객들이 한국 속 작은 하와이를 경험할 수 있도록 다양한 상품을 기획했다"며 "앞으로도 CU는 해외의 다양한 미식 문화를 접목해 고객에게 새로운 경험을 전할 수 있는 상품을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



