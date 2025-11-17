본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

농산물·문화예술 아우른 ‘파주장단콩축제’ 21~23일 임진각서 개최

이종구기자

입력2025.11.17 08:27

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'청정파주, 장단맞춰 알콩달콩' 파주장단콩축제
전 세대가 참여하는 파주시 대표 농산물 축제

7년 연속 '경기대표관광축제'로 선정된 제29회 파주장단콩축제가 오는 21일부터 23일까지 3일간 임진각관광지에서 대단원의 막을 올린다.

제29회 파주장단콩축제 포스터. 파주시 제공

제29회 파주장단콩축제 포스터. 파주시 제공

AD
원본보기 아이콘

'청정파주, 장단맞춰 알콩달콩'이라는 주제로 개최되는 제29회 파주장단콩축제는 청정 임진강 유역의 비옥한 토양에서 자란 파주장단콩의 우수성을 널리 알리고, 농업인과 소비자가 함께 참여하는 도농상생형 지역축제로 추진된다.


축제 기간 동안에는 장단콩 판매장과 전시관을 통해 파주장단콩의 가치와 우수성을 소개하며 ▲꼬마메주 만들기 ▲콩 타작 체험 ▲콩 구워 먹기 등 전 세대가 즐길 수 있는 다채로운 체험 프로그램을 운영한다. 문화예술 공연으로는 ▲'파주장단콩'을 주제로 한 마당극 공연과 거리극 공연을 비롯해 ▲장단콩 가요제 ▲청소년 '랜덤 플레이 댄스' 등 방문객들이 직접 참여하고 소통할 수 있는 체험형 프로그램이 마련된다.

또한 파주시는 축제 기간 동안 임진각 주변 주요 진입로의 혼잡을 줄이기 위해 경의중앙선 문산역과 축제장을 연결하는 순환버스를 운행하며, 임시주차장 운영 및 교통 안내요원 배치를 통해 방문객의 이동 편의를 높일 계획이다.


김웅기 파주장단콩축제추진위원장은 "파주장단콩축제는 파주의 대표 상표(브랜드)인 장단콩의 우수성을 널리 알리는 동시에, 지역 농업인의 소득 증대와 지역경제 활성화에 크게 기여하는 중요한 축제"라며 "시민과 관광객 모두가 안전하고 즐겁게 참여할 수 있도록 교통·안전·편의 등 전 분야 준비에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

법무부, '김호중에 돈 요구' 소망교도소 직원 조사

"어차피 출산 못 해"…'AI'와 결혼한 30대 일본 여성

현직 경찰 정보관, 中 영사관에 정보 유출 의혹…"휴대폰 포렌식 진행 중"

"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기