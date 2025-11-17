농산물·문화예술 아우른 ‘파주장단콩축제’ 21~23일 임진각서 개최

'청정파주, 장단맞춰 알콩달콩' 파주장단콩축제

전 세대가 참여하는 파주시 대표 농산물 축제

7년 연속 '경기대표관광축제'로 선정된 제29회 파주장단콩축제가 오는 21일부터 23일까지 3일간 임진각관광지에서 대단원의 막을 올린다.

제29회 파주장단콩축제 포스터. 파주시 제공

'청정파주, 장단맞춰 알콩달콩'이라는 주제로 개최되는 제29회 파주장단콩축제는 청정 임진강 유역의 비옥한 토양에서 자란 파주장단콩의 우수성을 널리 알리고, 농업인과 소비자가 함께 참여하는 도농상생형 지역축제로 추진된다.

축제 기간 동안에는 장단콩 판매장과 전시관을 통해 파주장단콩의 가치와 우수성을 소개하며 ▲꼬마메주 만들기 ▲콩 타작 체험 ▲콩 구워 먹기 등 전 세대가 즐길 수 있는 다채로운 체험 프로그램을 운영한다. 문화예술 공연으로는 ▲'파주장단콩'을 주제로 한 마당극 공연과 거리극 공연을 비롯해 ▲장단콩 가요제 ▲청소년 '랜덤 플레이 댄스' 등 방문객들이 직접 참여하고 소통할 수 있는 체험형 프로그램이 마련된다.

또한 파주시는 축제 기간 동안 임진각 주변 주요 진입로의 혼잡을 줄이기 위해 경의중앙선 문산역과 축제장을 연결하는 순환버스를 운행하며, 임시주차장 운영 및 교통 안내요원 배치를 통해 방문객의 이동 편의를 높일 계획이다.

김웅기 파주장단콩축제추진위원장은 "파주장단콩축제는 파주의 대표 상표(브랜드)인 장단콩의 우수성을 널리 알리는 동시에, 지역 농업인의 소득 증대와 지역경제 활성화에 크게 기여하는 중요한 축제"라며 "시민과 관광객 모두가 안전하고 즐겁게 참여할 수 있도록 교통·안전·편의 등 전 분야 준비에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



