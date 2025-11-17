LS일렉트릭, 1100억 규모 북미 데이터센터 전력 인프라 사업 수주

2028년까지 AI 데이터센터 단지에

변압기 기반 배전 솔루션 공급

기존 고객의 신규 프로젝트

품질·기술대응·서비스 호평에 사업 이어져

LS일렉트릭은 최근 미국 내 인공지능(AI) 데이터센터에 전력을 공급하기 위한 인프라 구축 프로젝트에서 7600만달러(약 1100억원) 규모의 변압기 공급 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 발주 회사는 계약 조건에 따라 공개하지 않았다. 다만 이 회사는 LS일렉트릭으로부터 2022년부터 차단기를 대규모로 공급받고 있는 곳인 것으로 전해졌다.

북미 데이터센터에 납품되는 LS일렉트릭 배전유입변압기, 배전몰드변압기, 배전패드변압기.

이번에 계약한 프로젝트는 AI 데이터센터의 전력 인프라를 구축하는 대규모 사업이다. 이에 따라 LS일렉트릭은 내년부터 오는 2028년까지 약 2년 동안 대형 데이터센터 단지에 배전 변압기 기반의 전력 공급 솔루션을 공급하게 된다.

LS일렉트릭은 이번 계약이 어려운 시장 환경 속에서도 우수한 프로젝트 수행 역량과 품질 신뢰도가 높게 평가받은 결과라고 자평했다. 회사는 북미시장에서 데이터센터 전력 인프라 관련 프로젝트를 잇달아 수주하고 있다.

지난 10일에는 미국 테네시주에 조성되는 데이터센터에 전력을 공급하기 위한 수배전반, 변압기 공급계약을 체결했다. 이 사업 역시 이미 LS일렉트릭의 솔루션을 경험한 고객이 추가로 발주했던 프로젝트로, 현지 고객 레퍼런스가 축적될수록 더 많은 사업을 수주하는 '선순환' 구조가 마련될 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있다.





