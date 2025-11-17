성동구, 전국 최초 ‘지역통합관리 조례’ 제정…타운매니지먼트 법적 토대

민관 협력해 지역 통합 관리 체계화 추진

서울 성동구(구청장 정원오)가 전국 최초로 ‘서울특별시 성동구 지역통합관리(타운매니지먼트) 조례’를 제정했다. 도시의 급속한 발전 속에서 주민·기업·행정이 함께 지역 현안을 관리하고 지속 가능한 발전을 이루기 위한 제도적 틀을 마련한 것이다.

정원오 성동구청장이 지난 6월 ‘성수 타운매니지먼트 출범식’에서 인사말을 하고 있다. 성동구 제공. AD 원본보기 아이콘

서울숲과 한강을 끼고 있는 성수동은 개성 있는 거리 문화와 글로벌 브랜드 입점으로 연간 2600만명이 찾는 대표적인 관광 명소다. 무신사, SM엔터테인먼트, 크래프톤 등 국내외 기업들이 속속 입주하면서 지역의 문화·경제적 영향력도 빠르게 커지고 있다. 이에 따라 교통, 환경, 안전 등 새로운 행정 수요도 늘어나고 있다.

성동구는 이러한 변화에 대응하기 위해 지난 6월부터 ‘지역통합관리’ 개념을 도입했다. 이번 조례 제정은 그 제도를 공식화한 것으로, 민관이 협력해 지역을 체계적으로 관리하고 발전 방향을 함께 모색하는 것이 핵심이다.

조례에 따르면 ‘지역통합관리’는 주민과 지역 단체가 주체가 돼 공공공간을 정비·활용하고 지역의 미래상을 자율적으로 설계하는 활동을 뜻한다. 이를 위해 주민과 상인, 기관, 기업 등이 참여하는 ‘지역관리협의체’를 구성해 실행 구역과 사업 계획을 직접 제안·추진할 수 있다. 행정은 공공공간 사용 허가 등의 인센티브를 통해 민간 참여를 적극 지원한다.

성동구는 이번 조례를 기반으로 실행 구역별 협의체 구성과 공공팝업스토어 운영 등 다양한 사업을 추진할 예정이다. 지난 6월에는 성수동에서 ‘성수타운매니지먼트 출범식’을 열어 기업과 주민, 유관기관이 함께 지속 가능한 도시관리 비전을 공유했다.

특히 타운매니지먼트의 첫 실험으로 뚝섬역 인근 ‘성수 산업혁신공간’에 공공팝업스토어를 운영해 소상공인과 로컬 브랜드의 판로를 지원하고 있다. 이어 연무장길 인근에도 두 번째 팝업스토어를 열어 유동 인구 분산과 지역 상권 활성화를 추진할 계획이다.

정원오 성동구청장은 “타운매니지먼트는 도시가 지속가능하게 살아 움직이게 만드는 지역 통합 관리 체계”라며 “이번 조례를 계기로 공공과 민간이 협력해 현안을 현명하게 풀고, 성동형 도시 모델을 만들어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



