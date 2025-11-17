본문 바로가기
송혜교-서경덕, 여성독립운동가 '김향화' 국내외에 알린다

이경호기자

입력2025.11.17 08:01

영상의 주요 장면. 서경덕 교수

영상의 주요 장면. 서경덕 교수

17일 '순국선열의 날'을 맞아 서경덕 성신여대 교수는 '시대의 장벽을 넘어 독립을 외치다, 기생 김향화' 영상을 다국어로 제작해 국내외에 공개했다.


이번 4분 분량의 영상은 서 교수가 기획하고 배우 송혜교가 후원했으며, 한국어 및 영어 내레이션을 각각 입혀 국내외 누리꾼에게 널리 전파중이다.

영상의 주요 내용은 김향화와 30여 명의 기생들이 화성행궁 내 자혜의원 앞에서 태극기를 꺼내 들고 만세운동을 펼친 역사적 사건을 상세히 소개하고 있다.

서경덕 교수와 배우 송혜교. 서경덕 교수

서경덕 교수와 배우 송혜교. 서경덕 교수

특히 경찰서 앞에서도 당당히 외친 이들의 함성은 전국 각지의 '기생 만세운동'으로 이어진 점을 강조하고 있다.


서 교수는 "대중들에게 잘 알려지지 않은 여성독립운동가들의 삶을 재조명하고 국내외에 널리 소개하고자 지금까지 정정화, 윤희순, 김마리아, 박차정에 이어 다섯 번째 영상을 제작했다"고 밝혔다. 이어 "향후에도 혜교 씨와 함께 더 많은 여성독립운동가들에 관한 다국어 영상을 시리즈로 제작해 국내외로 꾸준히 알려나갈 계획"이라고 덧붙였다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
