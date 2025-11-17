본문 바로가기
[인사]연합뉴스TV

입력2025.11.17 07:51

▲정치부장 김경희 ▲영상편집부장 정혜진 ▲보도기획부장 홍성준 ▲감사팀장 김현우 ▲사회부 제보팀장 김종력 ▲보도국 영상관리팀장 김여진 ▲뉴스진행부 아나운서팀장 박진형 ▲디지털센터 기획취재팀장 박현우




