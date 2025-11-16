본문 바로가기
마포구청장기 족구대회 열려…37개 팀 열전

김민진기자

입력2025.11.16 15:46

서울 마포구(구청장 박강수)는 16일 오전 망원유수지 족구장에서 ‘제23회 마포구청장기 족구대회’를 개최했다고 밝혔다.

마포구청장기 족구대회에 참석한 박강수 마포구청장이 대회기를 흔들고 있다. 마포구 제공.

마포구청장기 족구대회에 참석한 박강수 마포구청장이 대회기를 흔들고 있다. 마포구 제공.

올해로 23회를 맞은 이번 대회는 지역 생활체육 활성화와 구민 간 화합을 도모하기 위해 마련됐다. 이번 대회에는 37개 팀에서 선수 180명과 관계자 20명 등 총 200여명이 참가해 토너먼트 방식으로 진행됐다. 구는 안전한 경기 운영을 위해 현장 의료지원과 운영 인력을 배치해 대회가 원활하게 진행될 수 있도록 지원했다.


박강수 마포구청장은 “족구는 팀워크와 집중력이 중요한 우리 고유의 생활체육 종목으로, 대회를 통해 구민 모두가 건강과 친목을 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
