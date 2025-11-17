본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

전통조경대전 수상작 서른 점 선정…덕수궁서 전시

이종길기자

입력2025.11.17 09:00

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

디지털 설계·사진·시공 세 부문

대한민국 전통조경대전 디지털 설계부문 대상 '도시 전통'

대한민국 전통조경대전 디지털 설계부문 대상 '도시 전통'

AD
원본보기 아이콘

전통 조경 분야 유일의 공모전인 대한민국 전통조경대전 수상작 서른 점이 선정됐다.


국가유산청은 17일 오후 2시 덕수궁 중명전에서 시상식을 개최한다. 올해 공모에는 전통 경관을 현대적으로 계승하기 위한 아이디어를 담은 101점이 출품됐다.

전통 조경 디지털 설계, 근현대 전통 조경 공간 사진·영상, 전통 조경 우수 시공사례 등 세 부문에서 전문가 심사와 국민 평가를 거쳐 서른 점이 선정됐다.


디지털 설계 부문 수상작은 전통 정원 표준모델 마련 기초자료로, 사진·영상 부문 수상작은 복원 정비 근거자료로 활용된다.


수상작들은 18일부터 28일까지 덕수궁 선원전 권역에서 전시된다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만든 '괴물 부모' "우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기