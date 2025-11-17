보성 오봉산·여수 거문도 복합유산, 명승으로

예로부터 경승지 오봉산, 구들장 채석지도 보존

동백숲·등대 경관 거문도, 과거 전략적 요충지

오봉산 정상에서 바라본 풍경 AD 원본보기 아이콘

보성 오봉산과 여수 거문도의 복합유산이 명승으로 관리된다.

국가유산청은 '전남 보성 오봉산 용추동과 칼바위 일원', '여수 거문도 수월산 일원'을 국가지정자연유산 명승으로 지정했다고 17일 밝혔다. 두 곳 모두 뛰어난 자연경관에 역사적 유적과 생태적 가치가 어우러져 있다고 평가받았다.

보성 오봉산 용추동과 칼바위 일원은 '신증동국여지승람', '동국여지지' 등 여러 지리지와 문집에 예로부터 경승지였다는 기록이 남아 있다. 지금도 등산로를 따라 풍혈지, 칼바위 등 기암 경관이 펼쳐진다. 풍혈지는 여름에는 시원한 바람이, 겨울에는 따뜻한 바람이 나오는 지형이다. 정상에서는 남해안 득량만의 해안 풍광이 조망된다. 용추동 계곡에는 용추폭포와 울창한 숲이 있다.

오봉산 일대에는 칼바위 마애불상, 개흥사지 등 불교 신앙 유적이 남아 있다. 여제 봉행 기록도 전해져 종교적, 민속적 가치가 있다. 여제는 나라에 역병이나 재앙이 돌 때 여귀에게 지내던 제사다. 이곳은 온돌문화의 핵심 재료인 구들장을 채취하던 곳이기도 하다. 채석지와 구들장을 운반했던 우마차 길이 잘 보존돼 있다.

여수 거문도 수월산 일원은 목넘이를 지나 거문도 등대로 이어지는 탐방로에 동백나무숲이 울창하다. 개화 시기에 아름다운 경관을 연출한다. 숲 사이로 기암괴석이 어우러진 해안 풍광과 낙조도 볼 수 있다.

탐방로 끝 절벽에 자리한 거문도 등대와 관백정에서는 명승인 여수 상·하백도와 일출을 감상할 수 있다. 관백정은 백도를 바라본다는 뜻이다.

거문도는 청정해역 남해 어장 중심지에 위치해 예로부터 남해 방어체계의 핵심이자 전략적 요충지였다. 1885년 거문도 사건, 남해안 최초 등대 등 항로 개척사와 근대 해양사, 국제 정치사의 흔적이 남아 있다. 동백나무, 돈나무, 광나무, 다정큼나무 등 남부 해안 식생과 동박새, 흑비둘기 등이 서식해 생태학적 가치도 뛰어나다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>