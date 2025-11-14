본문 바로가기
[내일날씨]대체로 맑지만 일교차 커…두꺼운 외투 챙기세요

염다연기자

입력2025.11.14 20:59

토요일인 15일은 전국이 대체로 맑겠다. 다만 14일 밤부터 15일 오전까지 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다.

겨울이 시작된다는 입동(立冬)을 앞두고 초겨울 추위가 찾아온 5일 서울 여의도 버스환승센터에서 직장인들이 두꺼운 외투와 방한장구를 착용하고 출근길에 오르고 있다. 강진형 기자

겨울이 시작된다는 입동(立冬)을 앞두고 초겨울 추위가 찾아온 5일 서울 여의도 버스환승센터에서 직장인들이 두꺼운 외투와 방한장구를 착용하고 출근길에 오르고 있다. 강진형 기자

기상청에 따르면 아침 최저기온은 -2∼8도, 낮 최고기온은 15∼20도로 예보됐다. 낮과 밤의 기온 차는 15도 이상으로 클 것으로 예상돼 건강관리에도 각별한 주의가 필요하다.


당분간 내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳이 있겠고, 중부내륙·산지와 남부지방 높은 산지를 중심으로 얼음이 어는 곳도 있을 것으로 예상된다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.5m, 서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

