대전시 상수도본부, 2024년 누수로 약 84억원 손실

누수율 6%...노후 계량기 교체 시급

이한영 대전시의회 의원 AD 원본보기 아이콘

대전시 상수도본부가 2024년 누수로 약 84억 원의 손실이 발생한 것으로 나타났다.

대전광역시의회 복지환경위원회 이한영 의원(서구6, 국민의힘)이 14일 열린 2025년도 복지환경위원회(상수도사업본부 소관) 행정사무감사에서 노후 계량기 교체 관리 부실을 지적하며 적극적인 개선이 필요하다고 강조했다.

이한영 의원은 대전시 상수도본부가 관리하고 있는 수도계량기의 내구연한, 가정용ㆍ소형 계량기 비중, 연간 노후계량기 교체량 등을 지적하며 "노후 계량기를 방치하면 요금 부과 오류와 누수 관리 문제가 발생할 수 있다"며 "시민의 세금을 아끼기 위해서라도 대전시가 계량기 교체 정책을 체계적으로 추진할 필요가 있다"고 밝혔다.

대전시 상수도사업본부가 2024년 기준 연간 물 생산량 2억 2653만7000m³ 중 연간 누수량은 1355만2000m³로 누수율 6%를 감안하면 누수 요금은 약 84억 원에 달한다.

또한 상수도사업본부 민원은 요금·누수·공사 지연 등을 중심으로 항의성 민원이 대부분을 차지하고 있고, 일부 민원은 폭언과 고성으로까지 이어지는 사례도 발생하고 있는 만큼, 직원 보호와 민원 대응 체계 개선을 위한 실효성 있는 대책 마련이 필요하다고 지적했다.

이한영 의원은 "악성 민원으로부터 직원들을 보호하는 것은 조직의 기본 책무"라며 "심리상담 지원 확대, 대응 매뉴얼 강화, 보호장비 및 안전시스템 도입 등 보다 체계적인 직원 보호 대책을 마련할 것"을 요구했다.

이어 "정확한 요금 부과와 누수 관리는 시민 생활과 직결되는 만큼, 노후 계량기는 신규 계량 시스템을 도입해 교체할 필요가 있다"며 "상수도 시설과 직원 보호가 동시에 강화될 때, 시민에게 신뢰받는 안정적 상수도 행정이 가능하다"고 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>