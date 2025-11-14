삼성전자 5대 매출처에 알파벳 재진입…반도체 매출 확대 영향

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 97,200 전일대비 5,600 등락률 -5.45% 거래량 21,806,342 전일가 102,800 2025.11.14 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 순매도에 4% 가까이 급락…4011 '마감'코스피, 3% 넘게 하락하며 4030선으로 '뚝'외인·기관 동반 순매도에 4060선으로 밀려난 코스피 전 종목 시세 보기 close 의 5대 매출처에 구글의 모회사 알파벳(Alphabet)이 2분기 만에 재진입했다.

삼성전자가 14일 공시한 3분기 보고서에 따르면 삼성전자의 5대 매출처에 알파벳과 애플, 도이치텔레콤, 홍콩 테크트로닉스, 수프림 일렉트로닉스가 이름을 올렸다. 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 14% 수준이다.

직전 분기와 비교하면 미국 버라이즌이 빠지고 알파벳이 지난 1분기 이후 다시 진입했다. 이번 3분기에 알파벳을 대상으로 반도체 판매가 늘어난 영향으로 분석된다.

지역별 순매출(3분기 연결 기준)은 미주가 33조958억원으로 가장 많았고, 아시아·아프리카(13조8880억원), 유럽(12조9708억원), 중국(12조5956억원) 순이다.

삼성전자는 "3분기 중 총 27조원의 연구·개발(R&D) 투자를 통해 국내 특허 7766건, 미국 특허 7475건 등을 등록했다"고 밝혔다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



