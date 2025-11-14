소상공인 전담 차관에 이병권 민주당 정책위 전문위원

중기부 2차관직 신설 두 달 만에 임명

중소기업만 20년 맡은 전통관료 출신

소상공인 지원·육성을 전담할 초대 중소벤처기업부 제2차관에 이병권 더불어민주당 정책위원회 전문위원이 14일 임명됐다.

이 신임 차관은 1995년 행정고시 39회로 공직에 입문해 기획예산처를 거쳐 2005년부터 중소기업청·중소벤처기업부에서만 줄곧 근무했다. 중기부에서 소상공인정책과장과 성장지원정책관, 정책기획관 등을 거쳐 2022년 8월부터 지난 9월까지 서울지방중소벤처기업청장을 역임했다. 지금은 민주당 정책위 전문위원으로 활동하고 있다.

이재명 정부가 지난 9월 정부조직법 개정으로 신설된 중기부 제2차관직이 두 달여 만에 채워지게 됐다.

소상공인연합회는 이날 논평을 내고 "소상공인에 대한 높은 이해도와 정책 능력을 겸비한 이 신임 차관이 소상공인 업계와 정부의 소통 창구로서 제 역할을 다해줄 것을 기대한다"며 "그가 이끌어갈 790만 대한민국 소상공인의 염원으로 신설된 중기부의 소상공인 전담차관 조직에 높은 기대를 밝힌다"고 했다.

이 신임 차관은 "대한민국 경제의 근간인 소상공인, 자영업자 정책을 담당하는 중소벤처기업부 제2차관에 임명되어 커다란 책임감을 느낀다"며 "현장에서 겪는 경영애로와 양극화 시대에 소상공인들의 어려움을 조금이라도 덜어내고 활기찬 생업현장을 만들어 가기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.





