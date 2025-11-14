SAMG엔터, 3분기 누적 영업익 109억…"비용 효율화로 안정적 실적 구조 유지"

에스에이엠지엔터테인먼트( SAMG엔터 SAMG엔터 419530 | 코스닥 증권정보 현재가 49,200 전일대비 2,450 등락률 +5.24% 거래량 211,932 전일가 46,750 2025.11.14 15:30 기준 관련기사 에스파, 티니핑과 손잡다…첫 컬래버 MD 출시SAMG엔터, '프린세스 캐치! 티니핑' 30일 티니핑TV 첫 방영[특징주]SAMG엔터, 리사 '하츄핑' 인증샷에 27%대 급등 전 종목 시세 보기 close )는 3분기 누적 기준 매출액 928억원, 영업이익 109억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 계절적 비수기에도 연간 누적으로 100억원 이상 영업이익을 달성하며 안정적인 실적 구조를 유지했다.

3분기에는 계절적 비수기 영향으로 연결 매출액 217억 원, 영업손실 7억 원을 기록했다. 지난해 영화 '사랑의 하츄핑' 매출 기저효과로 전년 동기 대비 매출액이 약 13.1% 줄었다. 다만 매출원가와 판관비가 동반 감소하며 비용 구조 개선 흐름이 이어졌다. 전년 동기 대비 영업손실은 약 86.7% 축소됐다.

3분기 제품 매출은 비수기 영향으로 감소했으나 라이선스 매출은 전분기와 유사한 수준을 유지하며 수익 포트폴리오 안정화에 기여했다. 전분기 대비 9%포인트 이상 확대된 라이선스 매출 비중은 계절적 요인 속에서도 사업 기반이 균형 있게 유지되고 있음을 보여준다.

SAMG엔터의 업타깃 확장은 지난해 8월, 영화 '사랑의 하츄핑' 흥행을 통해 본격적으로 시작됐다. 당시 124만 관객을 동원하며 성인층을 중심으로 밈(Meme), 커뮤니티, 뉴미디어 플랫폼 등을 통해 캐릭터 인지도가 확산됐다. 이를 기반으로 올해 상반기에는 SM엔터 MOU 체결, 현대자동차 컬래버 팝업, KB국민카드 '틴업 체크카드' 10만 장 이상 발급, 클리오 선쿠션 완판, 기아타이거즈 협업 굿즈 품절 등 빅브랜드들과의 컬래버를 통해 상업적 검증 작업을 마쳤다.

특히 최근 블랙핑크 리사의 공식 SNS를 통해 하츄핑 관련 콘텐츠가 자연스럽게 노출되며 글로벌 차원의 화제성이 더해졌다. 성인층 밈(Meme) 확산과 맞물려 해외 팬덤 접점까지 확보되며, 업타깃 인지도가 국내외에서 동시에 강화되는 모습을 보였다.

2025년 하반기부터는 이러한 검증을 바탕으로 하츄핑 아이돌 프로젝트 블라인드 박스, 애니멀 하츄핑 시리즈, 하츄로운생활 등 자체 기획 업타깃 제품군이 본격화되며 협업 중심 구조에서 브랜드 가치와 수익성을 함께 높일 수 있는 구조로 사업 영역이 확장되고 있다. 이와 함께 SAMG엔터는 젠지 세대와 글로벌 수요를 동시에 공략할 브랜드스토어를 연내에 런칭할 예정이라고 밝혔다.

SAMG엔터 관계자는 "업타깃 시장의 확장은 일시적인 반응이 아니라 성인층 기반의 수요가 구조적으로 자리 잡고 있다는 신호"라며 "영화 흥행을 시작으로 브랜드 협업 단계를 거쳐 자체 업타깃 제품군까지 단계적으로 확장된 만큼, 이제는 단순한 굿즈 판매를 넘어 IP 브랜드화 전략이 본격적으로 작동하기 시작했다는 데 의미가 있다"고 말했다. 이어 "향후 브랜드스토어와 신규 라인업이 더해질 경우 성인 소비층 기반의 IP 브랜드 가치가 더욱 강화될 것"이라고 덧붙였다.





