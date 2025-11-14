메리츠화재, 3분기 순익 4638억원…전년比 6.3%↓

메리츠화자는 올해 3분기 별도기준 당기순이익이 4638억원으로 전년 동기 대비 6.3% 감소했다고 14일 밝혔다.

3분기 누적 순이익은 1조4511억원으로 전년 동기와 비교해 2.8% 줄었다. 3분기 누적 매출은 9조2500억원으로 전년 동기 대비 8.1% 늘었다. 영업이익은 1조9540억원으로 2.5% 감소했다.

3분기 누적 투자손익은 9297억원으로 지난해 같은 기간 대비 55% 증가했다. 3분기 말 기준 자산운용 투자이익률은 약 4.6%이다.

3분기 기준 잠정 지급여력비율(K-ICS)은 2분기 대비 약 2.9%포인트 증가한 242.7%로 업계 최고 수준을 유지하고 있다.

메리츠화재 관계자는 "의료파업 종료에 따른 수술과 진단비 증가 등 대외적 어려움에도 수익성 중심의 신계약 확보 노력과 자산운용 성과를 통해 순이익 감소는 소폭에 그쳤다"고 설명했다.

메리츠화재 본사. 메리츠화재 AD 원본보기 아이콘





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>