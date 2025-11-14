영국, 첫 소형모듈원자로 짓는다…美 "이 결정에 극도로 실망"

북웨일스 앵글시섬 윌파 부지로 낙점

롤스로이스, SMR 설계 담당

영국이 북웨일스에 첫 소형모듈원자로(SMR)를 건설하기로 했다고 로이터통신이 보도했다. SMR은 기존 대형 원전보다 건설 기간과 비용을 단축할 수 있는 차세대 원자로다.

영국 정부는 신속하고 저렴하게 에너지 안보 역량을 강화하고 기후변화 목표를 맞추는 방안으로 SMR을 지지해왔다. SMR이 들어설 부지로는 과거 원전이 있던 북웨일스 앵글시섬의 윌파가 선정됐다.

하지만 이 일대에 자국 업체 주도로 대규모 원전을 건설하려고 했던 미국은 이런 결정에 반발하고 나섰다.

미국은 웨스팅하우스가 대규모 원전 프로젝트를 주도하는 방안을 추진했지만, 영국은 자국의 항공기 엔진·자동차 제조사 롤스로이스가 SMR 설계를 주도하도록 했다.

뉴욕타임스(NYT)는 이번 결정으로 "영국 최고의 원전 부지로 여겨져 온 땅의 운명을 둘러싼 수년간의 불확실성이 종결됐다"고 평가했다.

새 SMR은 최대 300만 가정에 공급할 수준의 전력을 생산해 2030년대에 전력망에 연결될 예정이다. 영국 정부는 이번 SMR 건설로 최대 3000개의 일자리와 수십억 파운드의 투자가 이뤄질 것으로 기대하고 있다.

워런 스티븐스 주영국 미국 대사는 성명에서 "우리는 이 결정에 극도로 실망했다"며 "똑같은 위치에 깨끗하고 안전한 에너지를 공급할 더 값싸고 신속하며 이미 승인된 옵션이 있기 때문"이라고 밝혔다.

영국은 대규모 새 원전의 경우 다른 지역에 건설하는 방안을 검토하고 있다며 국영 기업인 GB 에너지-원자력에 2026년 가을까지 적절한 부지를 찾도록 지시했다고 밝혔다.

키어 스타머 영국 총리 대변인은 윌파가 소형 모듈 원자로들에는 최적의 입지라면서 영국은 원전에서 미국과 협력하기를 간절히 원한다고 밝혔다.





