포천시, 포천사과 품평회 시상식 개최…박동원 농가 대상 수상

경기 포천시는 14일 포천시농업기술센터 강당에서 '2025년 포천사과 품평회' 수상 농가에 대한 시상식을 개최했다.

백영현 포천시장이 14일 포천시농업기술센터 강당에서 '2025년 포천사과 품평회' 수상 농가에 대한 시상식을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 시상식은 포천 사과의 품질 경쟁력을 강화하고 지역 사과 산업의 브랜드 가치를 높이기 위한 취지에서 마련한 것으로, 한 해 동안 고품질 사과 생산을 위해 노력해 온 농가들의 성과를 공식적으로 확인하는 자리였다.

'2025년 포천사과 품평회'는 포천사과영농조합법인이 주관하고 포천시농업재단이 주최하여 진행됐으며, 심사는 당도와 과중, 경도, 모양, 균일도, 착색 정도, 맛 등을 종합적으로 평가했다.

이번 품평회에서는 △대상(시장상) 박동원 농가 △최우수상(의장상) 송재권·한상일 농가 △우수상(농협시지부장상) 박동희·이종윤 농가가 각각 선정됐다.

'2025년 포천사과 품평회' 대상. 포천시 제공 원본보기 아이콘

포천시 관계자는 "이번 시상식은 고품질 사과 생산을 위해 노력해 온 농가들의 성과를 공식적으로 인정하고, 재배 기술 향상을 도모하는 데 의미가 있었다"며 "앞으로도 포천 사과의 품질 고급화와 균일화를 위해 지속적으로 지원하고, 유통과 소비 활성화에도 힘쓰겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>