포천시, 포천사과 품평회 시상식 개최…박동원 농가 대상 수상

이종구기자

입력2025.11.14 14:36

경기 포천시는 14일 포천시농업기술센터 강당에서 '2025년 포천사과 품평회' 수상 농가에 대한 시상식을 개최했다.

백영현 포천시장이 14일 포천시농업기술센터 강당에서 '2025년 포천사과 품평회' 수상 농가에 대한 시상식을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공

이번 시상식은 포천 사과의 품질 경쟁력을 강화하고 지역 사과 산업의 브랜드 가치를 높이기 위한 취지에서 마련한 것으로, 한 해 동안 고품질 사과 생산을 위해 노력해 온 농가들의 성과를 공식적으로 확인하는 자리였다.


'2025년 포천사과 품평회'는 포천사과영농조합법인이 주관하고 포천시농업재단이 주최하여 진행됐으며, 심사는 당도와 과중, 경도, 모양, 균일도, 착색 정도, 맛 등을 종합적으로 평가했다.

이번 품평회에서는 △대상(시장상) 박동원 농가 △최우수상(의장상) 송재권·한상일 농가 △우수상(농협시지부장상) 박동희·이종윤 농가가 각각 선정됐다.

'2025년 포천사과 품평회' 대상. 포천시 제공

포천시 관계자는 "이번 시상식은 고품질 사과 생산을 위해 노력해 온 농가들의 성과를 공식적으로 인정하고, 재배 기술 향상을 도모하는 데 의미가 있었다"며 "앞으로도 포천 사과의 품질 고급화와 균일화를 위해 지속적으로 지원하고, 유통과 소비 활성화에도 힘쓰겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
