'중국산 오리햄'서 AI 유전자 검출…정부 "인근 작업장까지 수입중단"

세종=주상돈기자

입력2025.11.14 14:07

해당 제품 폐기·반송 조치…"국내 유통 없어"
검출 작업장·인근 작업장, 수입 중단 및 정밀검사 강화

지난 2일 중국에서 수입된 오리햄에서 조류인플루엔자(AI) 유전자가 검출돼 정부가 중국산 열처리 가금육에 대한 검역을 강화했다. 이번 검출 건은 살아있는 AI 바이러스가 아닌 유전자로서 유전자만으로는 감염이 이뤄지진 않는다. 해당 물량은 국내에 유통되진 않았다.


농림축산검역본부는 해당 오리햄(21.8t))에 대한 검역 과정에서 AI 유전자가 검출돼 폐기·반송 조치했다고 14일 밝혔다.

(자료사진)

(자료사진)

이번 AI 유전자가 검출된 오리햄은 올해 8월19일 AI 유전자 검출로 수입이 중단된 중국 작업장의 인근에 있는 작업장(중국 내몽골의 같은 산업단지 내 위치)에서 생산된 것이다.


검역본부는 지역 단위 오염 가능성 등을 고려해 국내 유입 방지를 위해 이번 AI가 검출된 작업장뿐만 아니라 같은 산업단지 내에 있는 모든 작업장에 대해 수입 중단 조치를 취했다. 해당 산업단지 내 작업장은 총 3개소다.


이와 함께 해당 작업장이 위치한 중국 내몽골 산업단지 인근 2개 지역(허베이성·랴오닝성)에 소재한 총 18개 작업장에서 생산된 모든 열처리 가금육 제품에 대해서는 향후 1개월간 정밀검사를 실시하기로 했다.

최정록 검역본부장은 "앞으로도 열처리 가금육 등 수입축산물에 대한 철저한 검역으로 가축전염병이 유입되지 않도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
