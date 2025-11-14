"집 들어가기 무서웠다"…법정 선 '부산 돌려차기' 피해자

가해자, 징역 20년 받고 복역 중

"집 들어가는 것도 두려웠다"



부산 돌려차기 사건의 CCTV 영상. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

부산 돌려차기 사건의 피해자 A씨가 법정에서 "구치소에 있는 가해자가 저의 집 주소를 말하며 '탈옥해 보복하겠다'는 말을 전해 들은 뒤 집에 가기 힘들 정도로 큰 두려움을 느꼈다"고 진술했다.

13일 부산지법 서부지원 형사1부(김주관 부장판사)는 13일 특정범죄가중처벌법 위반(보복협박) 등 혐의로 기소된 '부산 돌려차기' 사건의 가해자 이모씨의 공판을 진행했다. 재판부는 이날 사건 피해자 A씨의 증인신문을 진행했다.

A씨는 "이씨의 동료 수감자였던 유튜버가 방송에 출연해 증언한 것을 보고 직접 연락하게 됐다"며 "처음에는 신뢰하지 않았지만, 그가 내가 사는 주소를 알고 있는 것을 들었을 때부터 유튜버의 말을 신뢰할 수밖에 없었다"고 말했다.

이어 "이 사건의 진실을 파해 칠 때 모두 짊어져야 한다고 생각했지만, 막상 '보복하겠다'는 말을 들었을 때 가족들까지 다칠 수 있다고 생각했고 집에 들어가는 것조차 쉽지 않을 정도로 큰 두려움을 느꼈다"고 증언했다.

이씨는 A씨가 제기한 민사소송 과정에서 개인정보를 열람해 A씨의 주소를 알게 된 것으로 알려져 있다. 이씨는 변호인을 통해 "동료 수감자가 민사 소송 문서를 보고 피해자 집 주소를 알게 된 것이지 자신이 말한 것이 아니다"고 반박했다.

이씨는 부산구치소에 수감돼 재심이 진행 중이던 2023년 2월 같은 방에 수용된 유튜버에게 피해자 때문에 자신이 1심 형량을 많이 받아 억울하다"며 "탈옥 후 A씨 집에 찾아가 죽여버리겠다" 등의 보복성 발언을 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨는 재판이 마무리될 무렵에 미리 써온 A4용지 한 장 분량의 글을 읽었다. 그는 "부산 돌려차기 사건 이후로 저는 수많은 N차 피해를 당했고 사건이 끝나고도 또 다른 사건의 피해자가 되어 있었다"며 "그런데도 제 회복이 늦어지는 건 둘째 치고 진실이 더욱 흐려지는 게 마땅치 못했는데 제가 다시 법원을 믿을 기회를 달라"고 호소했다.

이어 "피고인이 형량을 많이 받은 것은 오로지 본인 때문이지 나 때문이 아니"라며 "나는 피고인이 무서운 게 아니라 단지 인간으로서 내 죽음이 두려울 뿐"이라고 덧붙였다.

부산 돌려차기 사건은 지난 2022년 5월 22일 오전 5시께 30대 남성 이씨가 부산진구 서면에서 귀가중이던 A씨를 성폭행할 목적으로 뒤쫓아가 폭행한 사건이다. 이씨는 1심에서 살인미수죄가 인정돼 징역 12년을 선고받았으나 2심에서 검찰이 강간살인미수 혐의로 공소장을 변경해 징역 20년으로 형량이 늘었고, 대법원이 이를 받아들였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>