본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한림대 하승희 교수, 대한성형외과학회 ‘올해의 최우수 논문상’ 수상

이종구기자

입력2025.11.14 13:02

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한림대 언어청각학부 하승희 교수
구순구개열 아동의 말 발달 추적 연구
다학제적 치료의 중요성 입증

한림대 언어청각학부 하승희 교수. 한림대학교 제공

한림대 언어청각학부 하승희 교수. 한림대학교 제공

원본보기 아이콘

한림대학교(총장 최양희) 언어청각학부 하승희 교수가 대한성형외과학회가 발간하는 국제학술지 'Archives of Plastic Surgery'의 2025년 올해의 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상했다.


수상 논문은 'Speech Outcomes in 5-Year-Old Korean Children with Bilateral Cleft Lip and Palate'으로, 선천적 안면기형인 양측성 구순구개열(bilateral cleft lip and palate) 아동의 5세 시점 말 산출 능력을 분석한 연구다.

이 연구는 서울아산병원 성형외과와 언어치료팀과 협력하여 장기간에 걸쳐 아동의 발달 과정을 추적한 다학제적(multidisciplinary) 연구로 평가받고 있다.


하승희 교수는 "구순구개열 아동은 출생 직후부터 여러 차례의 수술과 언어치료 등 복합적인 치료가 필요하다"며 "이번 연구는 적절한 시기에 전문적인 치료 서비스를 제공하는 것이 아동의 정상적인 말 발달에 얼마나 중요한지를 보여주는 연구"라고 설명했다.


이어 "성형외과 의사와 언어치료사가 협력하는 다학제적 접근이 조기 개입의 효과를 극대화할 수 있음을 시사한다"고 덧붙였다.

한편, Archives of Plastic Surgery는 대한성형외과학회가 발행하는 국제학술지로, 성형 및 재건수술 분야의 우수 연구를 매년 선정해 'Best Paper Award'를 수여하고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"십수년 숙제 풀었다" 美공급 임박…새롭게 뜨는 배터리[한국형 저가배터리 온다] "십수년 숙제 풀었다" 美공급 임박…새롭게 뜨는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"수능 치르며 흥얼흥얼"… 수험생 당황시킨 '국어 지문' 뭐길래

JYP, 美타임 선정 '2026 지속가능 성장기업' 세계 1위

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

의대 정원 1500명 줄었지만, SKY 의예과 합격선은 294점 '동일'

'온실가스 감축'의 승부처…무공해차 지원사업, 성공할까

새로운 이슈 보기