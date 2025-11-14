본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

아경 교육센터 'AI 융합 자율주행로봇 개발' 과정 훈련생 모집

이경호기자

입력2025.11.14 12:07

시계아이콘00분 59초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

AI·로봇기술 융합 차세대 자율주행 교육 출범…전액 무료 국비지원
로봇이 스스로 판단·주행하는 '피지컬 AI' 기술 인재 양성 목표

아경 교육센터 'AI 융합 자율주행로봇 개발' 과정 훈련생 모집
AD
원본보기 아이콘

아시아경제 교육센터가 새롭게 신설한 인공지능(AI) 로봇과정인 'AI 산업서비스 기술 융합 자율주행로봇 개발'에 참여할 훈련생을 모집한다.


이번 교육은 AI와 자율주행로봇 기술을 융합한 '피지컬AI'(Physical Artificial Intelligence) 실무 과정으로, 자율주행로봇(AMR,AGV)이 카메라 센서를 통해 사물을 인식하고, 인공지능 모델이 이를 분석·판단해 로봇이 스스로 산업 현장에서 서비스를 수행할 수 있도록 지능형 로봇 소프트웨어를 설계·개발하는 교육 과정이다.

상세 교육내용을 살펴보면 ▲Python ▲OpenCV ▲딥러닝 ▲Linux ▲Docker ▲ROS2 ▲AWS 등 AI 로봇 핵심 기술 트레이닝과 AI 및 자율주행로봇 AMR(Autonomous Mobile Robot), AGV(Automated Guided Vehicle) 기술을 융합한 프로젝트 실습으로 구성되어 있다.

실습 과정에서는 물류 자동운반, 환자 모니터링 및 생체분석, 품질 분석, 재고 관리, 위험물 탐지, 정찰 업무 등 필드에서 필요로 하는 다양한 산업서비스를 구현하기 위한 솔루션 개발을 진행한다. 특히 OpenCV 기반 영상처리 기술과 딥러닝 알고리즘을 활용해 로봇의 '눈'과 '두뇌'를 구현하며, 실무 중심의 문제 해결 능력을 배양한다.


궁극적으로 이번 교육과정을 통해 교육생들은 서비스 로봇을 직접 개발하며, 로봇 산업에서 필수적으로 요구되는 자율주행과 관련한 플랫폼 및 솔루션 기술을 습득할 수 있다. 아울러 물류, 제조, 유통, 의료 등 다양한 산업 분야에 적용 가능한 실무형 서비스 개발 역량을 함께 키울 수 있다는 것이 특징이다.


특히, 프로젝트 실습 과정에서 로봇 전문기업의 최고기술관리자(CTO:Chief Technical Officer)가 멘토로 참여해 현실적인 기술 지도와 피드백을 제공한다.

센터 관계자는 "이번 과정은 일반적인 AI 교육 과정과는 다르게 로봇이 실제 필드에서 학습하고 움직이고 서비스를 수행할 수 있는 피지컬AI 시대의 핵심기술을 다루는 실무 중심 프로그램"이라며 "비전공자도 단계별 이론과 실습을 통해 AI와 로봇 융합 기술을 체득할 수 있도록 커리큘럼을 구성했다"고 전했다.


이번 교육은 전액 무료로 제공되며 AI, 로봇 자율주행, 컴퓨터비전 분야에 관심 있는 취·창업 준비생이라면 누구나 지원 가능하다. 자세한 모집 일정은 아시아경제 교육센터 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"십수년 숙제 풀었다" 美공급 임박…새롭게 뜨는 배터리[한국형 저가배터리 온다] "십수년 숙제 풀었다" 美공급 임박…새롭게 뜨는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"수능 치르며 흥얼흥얼"… 수험생 당황시킨 '국어 지문' 뭐길래

JYP, 美타임 선정 '2026 지속가능 성장기업' 세계 1위

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

의대 정원 1500명 줄었지만, SKY 의예과 합격선은 294점 '동일'

'온실가스 감축'의 승부처…무공해차 지원사업, 성공할까

새로운 이슈 보기