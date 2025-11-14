본문 바로가기
광주시, ‘광주왕실 도자’ 글로벌 위상 제고…‘국제도자심포지엄’ 개최

이종구기자

입력2025.11.14 12:06

세계 도자 전문가 한자리에…24일 개최
곤지암리조트서 국제도자심포지엄 개최

경기 광주시는 오는 24일 곤지암리조트 컨벤션홀에서 '2025 광주왕실 국제도자심포지엄'을 개최한다고 14일 밝혔다.

광주시, ‘2025 광주왕실 국제도자심포지엄’ 개최 포스터. 경기 광주시 제공

광주시, '2025 광주왕실 국제도자심포지엄' 개최 포스터. 경기 광주시 제공

이번 심포지엄은 왕실도자기의 역사성과 정체성을 재조명하고 도자 문화의 지속적 발전 방향을 모색하기 위해 마련된 자리로 국내외 전문가들이 참여해 심도 있는 논의를 이어갈 예정이다.


올해로 두 번째를 맞이하는 국제도자심포지엄에는 미국, 싱가포르, 튀르키예, 중국, 일본, 대만 등 세계 각국의 도자 분야 전문가와 국내 관계자, 시민 등이 함께 참여한다. 이들은 '광주왕실 도자'의 역사적 가치와 브랜드 경쟁력을 세계적 관점에서 논의하며 광주 도자의 글로벌 위상 제고 방안을 모색할 계획이다.

특히, 이번 행사는 '광주왕실도자페스티벌'과 연계해 추진됨으로써 광주왕실 도자의 예술성과 우수성을 국제사회에 널리 알리고 그 문화적 위상을 한층 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.


시 관계자는 "이번 '2025 광주왕실 국제도자심포지엄'을 통해 광주왕실의 역사적 이야기와 발전 비전을 시민들에게 널리 알리는 한편, 국내외 젊은 예술가와 시민들이 함께하는 열린 문화의 장으로 확대해 나갈 계획"이라며 "광주왕실 도자가 지닌 전통과 품격이 현대 도자 문화의 중심으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
