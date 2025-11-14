본문 바로가기
한화생명, 3분기 순익 3074억원… 전년比 414.9%↑

최동현기자

입력2025.11.14 11:06

한화생명은 올해 3분기 연결기준 당기순이익이 3074억원으로 전년 동기 대비 414.9% 증가했다고 14일 밝혔다.


3분기 누적 순이익은 7689억원으로 전년 동기 대비 5.8% 증가했다.

한화생명 본사. 한화생명

한화생명 본사. 한화생명

올해 신규 편입한 인도네시아 노부은행과 미국 벨로시티 증권을 통한 사업영역 확장으로 해외법인 연결 순이익 491억원을 확보했다.


3분기 신계약 연납화보험료(APE)는 약 1조60억원을 기록했다. 보장성 APE는 전년 동기 대비 13% 증가한 8790억원을 기록했다.


3분기 신계약 보험계약마진(CSM)은 전년 동기 대비 4.1% 증가한 5643억원을 기록했다.

3분기 보유계약 CSM은 전분기 대비 약 2263억원 증가한 9조594억원이다.


재무건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 157%를 기록했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
