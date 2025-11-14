파주시, 산내마을2 공영주차장 보수공사 완료…17일 재개방

경기 파주시는 산내마을2 공영주차장의 노후화로 인한 바닥면 패임 등 시설 불편을 해소하기 위해 보수공사를 완료하고 오는 17일부터 시민에게 다시 개방한다고 14일 밝혔다.

이번 공사는 공영주차장의 이용 편의성과 안전성을 높이기 위한 것으로 ▲바닥면 부순 돌 깔기 및 다지기 ▲주차구획선 재설치 ▲진출입 구간 보도 정비 ▲길말뚝(볼라드) 재설치 ▲주차관제시스템 점검 등의 작업이 진행됐다.

공사 기간 동안 시는 인근 물놀이 시설 옆 임시주차장을 활용해 주차 불편을 최소화했으며, 시민들의 협조 덕분에 안전사고 없이 계획된 일정 내에 공사를 마무리할 수 있었다.

이성원 주차관리과장은 "이번 보수공사를 통해 산내마을2 공영주차장의 안전성과 편의성이 크게 향상되었다"며 "공사 기간 동안 불편을 감수해 주신 시민 여러분께 감사드리며, 앞으로도 노후 공영주차장에 대한 지속적인 점검과 보수공사를 추진해 시민들이 쾌적하고 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



