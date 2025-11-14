본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[속보] 백악관, 한미정상회담 '조인트 팩트시트' 발표

김민영기자

입력2025.11.14 10:34

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보] 백악관, 한미정상회담 '조인트 팩트시트' 발표
AD
원본보기 아이콘

[속보] 백악관, 한미정상회담 '조인트 팩트시트' 발표





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"십수년 숙제 풀었다" 美공급 임박…새롭게 뜨는 배터리[한국형 저가배터리 온다] "십수년 숙제 풀었다" 美공급 임박…새롭게 뜨는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"수능 치르며 흥얼흥얼"… 수험생 당황시킨 '국어 지문' 뭐길래

JYP, 美타임 선정 '2026 지속가능 성장기업' 세계 1위

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

의대 정원 1500명 줄었지만, SKY 의예과 합격선은 294점 '동일'

'온실가스 감축'의 승부처…무공해차 지원사업, 성공할까

새로운 이슈 보기