코웨이라이프솔루션, '마인드카페' 제휴 할인 혜택

코웨이라이프솔루션(코라솔)은 멘탈케어 플랫폼 '마인드카페'의 운영사 아토머스와 제휴를 맺고 고객 전용 멤버십 할인 혜택을 제공한다고 14일 밝혔다.

마인드카페는 국내 정신건강 플랫폼으로, 익명성이 보장된 환경에서 전문가와의 심리상담·코칭과 디지털 치료 콘텐츠, 멘탈케어 특화 인공지능 등을 기반으로 한 맞춤형 심리 솔루션을 제공하고 있다.

코웨이라이프솔루션과 아토머스 관계자가 12일 열린 업무 협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. 코웨이라이프솔루션

코라솔은 신체 건강 관리, 요양 중심의 실버케어 서비스를 넘어 일상 속 정서 관리와 심리적 안정 지원을 강화하기 위해 마인드카페와 제휴를 추진했다. 이를 통해 코라솔 고객은 마인드카페 주요 서비스를 할인된 가격으로 언제든지 이용할 수 있다.

코라솔은 이번 제휴를 계기로 고객의 생활 전반에서 폭넓게 활용 가능한 라이프케어 가치를 확대하고, 실버케어 서비스의 새로운 트렌드를 선도해 나간다는 계획이다.

코라솔 관계자는 "앞으로도 고객의 일상 전반에서 다양하게 활용할 수 있는 라이프케어 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



