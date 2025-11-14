[오늘의신상]SPC삼립, '피카츄의 초코바나나 몬스터볼 케이크' 출시

포켓몬코리아와 협업

SPC삼립 SPC삼립 005610 | 코스피 증권정보 현재가 51,300 전일대비 200 등락률 -0.39% 거래량 3,830 전일가 51,500 2025.11.14 11:03 기준 관련기사 허진수 부회장·허희수 사장으로…SPC그룹, 사장단 인사 단행혈세 100억원 쏟아부은 '가루쌀'…식품업계가 외면한 이유파리바게뜨, 필리핀 마닐라 '니노이 아키노 국제공항'에 문 열었다 전 종목 시세 보기 close 이 포켓몬코리아와 손잡고 인기 포켓몬 '피카츄'를 활용한 신제품 '피카츄의 초코바나나 몬스터볼 케이크'를 선보인다고 14일 밝혔다.

연말을 맞아 소비자들에게 일상 속 즐거움을 선사하기 위해 기획된 이번 제품은 피카츄의 유쾌한 이미지를 제품에 담은 '놀이형 디저트'다. 케이크 상단의 몬스터볼을 깨트리면 피카츄를 연상시키는 노란색 초코바나나 맛 케이크가 등장한다. 초코 필링이 들어간 부드러운 케이크 시트에 바나나 크림과 초코볼이 어우러진 것이 특징으로, 깨는 재미와 보는 즐거움을 동시에 느낄 수 있으며, 포켓몬 띠부실 5종이 랜덤으로 포함돼 뽑는 재미까지 더했다.

신제품은 삼립 온라인몰과 카카오톡 선물하기를 통해 구매하면 된다. 카카오톡 선물하기를 통해 구매 시 '피카츄 토퍼'가 제공되며, 케이크 상단에 피카츄 토퍼를 꽂아 재미있는 인증샷을 남길 수 있도록 했다.

SPC삼립은 신제품 론칭을 기념해 15일 오후 7시 카카오쇼핑라이브를 통해 론칭 행사를 진행한다. 라이브 기간 중 제품을 구매 후 인증을 하면, 선착순 500명에게 '피카츄가 그려진 얼려먹는 젤리뽀' 1박스, 선착순 100명에게는 '포켓몬 띠부띠부씰북'을 증정한다. 또한, 카카오페이 결제 시, 7% 추가 할인 혜택이 제공된다.

SPC삼립 관계자는 "연말을 맞아 소중한 사람들과 함께 즐길 수 있는 특별한 선물을 준비했다"며 "놀이 요소가 가득한 제품인 만큼, 즐겁고 행복한 연말 되시길 바란다"고 말했다.





