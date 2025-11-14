성수 T팩토리에 페이커 뜬다…SKT, '쓰리핏' T1 팬 감사 이벤트

다음달 15일 T1 팬미팅…T멤버십·에어 통해 응모

롤드컵은 매년 세계 각 지역의 LoL 리그를 제패한 팀들이 모여 겨루는 대회다. T1은 올해 대회에서 우승하면서 롤드컵 통산 6회 우승과 최초 3연속 우승(쓰리핏)을 달성했다.

T1 선수들이 2025 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십(롤드컵) 우승 트로피와 함께 세리머니를 하며 기념 촬영을 하고 있다. 도란, 케리아, 오너, 페이커, 구마유시 선수.(왼쪽부터) T1 제공 AD 원본보기 아이콘

우선 다음 달 15일 SKT의 플래그십 스토어인 'T팩토리 성수'에서 T1 선수단과의 팬미팅 행사를 진행한다. 팬미팅에서는 '페이커' 이상혁 선수를 비롯한 T1 선수단을 직접 만나 사인받을 수 있다. 팬미팅에 참여한 고객들에게는 T1 스페셜 굿즈 패키지도 제공할 예정이다.

SKT 고객이라면 누구나 T멤버십을 통해 팬미팅 참여에 응모할 수 있다. 이달 20일부터 12월7일까지 이벤트에 참여한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 3636명에게 T1의 공식 굿즈를 제공하고, 그중 60명에게 팬미팅 참여의 기회를 제공한다. 당첨자는 개별 안내한다.

SKT 고객이 아니더라도 팬미팅 참여와 T1 굿즈 경품 이벤트에 응모할 수 있다. SKT의 자급제 전용 디지털 통신 서비스 '에어(air)' 앱을 통해 참여 가능하다. 에어 앱을 다운받고 회원 가입하면 T팩토리에서 진행하는 T1 팬미팅 참여 기회나 원하는 경품에 응모할 수 있다.

아울러 SKT는 수험생 고객들을 위해 T1 우승 기념 굿즈 패키지를 100명의 고객에게 제공하는 래플 이벤트도 준비했다. SKT를 이용하는 2005~2007년생 고객이면 T월드 0 페이지를 통해 12월12일까지 응모할 수 있다.

윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드본부장은 "이번 이벤트는 SKT 고객들이 T1의 사상 최초 월즈 3연패·통산 6회 우승의 영광을 함께 나누고 감동적인 경험이 되도록 세심하게 준비했다"면서 "앞으로도 e스포츠와 T1을 좋아하는 팬들에게 다양한 소통 기회와 혜택을 제공할 것"이라고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



