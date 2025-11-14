하나은행, '하나더넥스트 웨어러블 로봇 서비스' 론칭

엔젤로보틱스 협업…시니어 맞춤형 '금융+헬스케어' 결합 서비스 출시

하나은행은 13일 하나더넥스트 서초동라운지에서 시니어 전용 '하나더넥스트 웨어러블 로봇 서비스'를 론칭했다고 14일 밝혔다.

이번 서비스는 대한민국 대표 웨어러블 로봇기업 엔젤로보틱스와 함께 하나더넥스트의 금융·비금융 통합 라이프케어 생태계를 헬스테크 영역으로 확장한 첫 프로젝트로, 보행 향상을 돕는 '의료용 웨어러블 로봇' 체험과 은퇴설계ㆍ상속/증여 등 금융 상담을 연계해 시니어 맞춤형 금융지원 강화를 목표로 한다.

이번 신설된 '하나더넥스트 웨어러블 로봇 서비스'는 지난 9월, 하나금융그룹이 엔젤로보틱스와 생산적 금융 확대를 위한 '로봇과 금융의 융합을 통한 미래전략산업 공동 발굴' 업무협약을 체결 이후 실제 현장에서 구현한 첫 사례로, 금융과 헬스테크의 결합을 통한 시니어 맞춤형 라이프 케어 경험을 제공한다.

하나은행은 이번 '하나더넥스트 웨어러블 로봇 서비스' 론칭에 맞춰, 지난 13일 '하나더넥스트 서초동라운지'에서 회복 치료 목적의 고관절 보조 웨어러블 로봇인 '엔젤슈트 H10'을 시니어 손님이 직접 착용 · 체험하는 프로그램을 시범 운영했다.

이를 통해 일부 대형병원에서만 이용해 볼 수 있는 고가의 의료장비를 병원이 아닌 공간에서 전문 물리치료사를 통해 동작 분석 및 맞춤형 운동 피드백을 등을 함께 제공받는 기회를 갖게 된다.

하나은행은 하나금융그룹의 시니어 특화 브랜드 '하나더넥스트' 출범 1주년을 맞아, 지난 13일을 시작으로 오는 11월 20일(목), 11월 27일(목) 총 3회에 걸쳐 체험 이벤트가 진행될 예정이며, 하나더넥스트 홈페이지 및 ARS 상담예약 등을 통해 하나은행 손님이라면 누구나 신청이 가능하다.

하나은행은 이번 서비스 론칭을 통해 생산적 금융 확대 및 고령친화 산업 선도를 위해 ▲웨어러블 로봇 구입 혜택 지원 ▲로봇 관련 금융서비스 영역 확대 ▲중장기적 특화 금융상품 등 시니어 맞춤형 서비스를 지속 확대해 나갈 예정이다.

하나은행 하나더넥스트본부 관계자는 "이번 서비스는 단순한 체험 행사가 아니라, 금융회사가 기술을 통해 시니어 고객의 건강과 활동성을 직접 지원하는 첫 사례라서 의미가 크다"며 "이를 통해 하나은행은 하나더넥스트를 은퇴 전후 시니어의 건강, 금융, 생활 등 전반을 아우르는 토탈 시니어 솔루션 브랜드로 더 발전시키고, 지속적으로 시니어 맞춤형 혁신 서비스를 선보이겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



