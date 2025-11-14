본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

예금보험공사, 차기 사장 선임 절차 개시

부애리기자

입력2025.11.14 09:27

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
예금보험공사 본사 전경

예금보험공사 본사 전경

AD
원본보기 아이콘


예금보험공사가 14일 사장 후보 공개 모집에 나섰다. 이재명 정부가 출범하면서 금융당국 인사에 이어 금융공기업의 수장 교체도 본격화되는 모양새다.


예보는 이날부터 24일까지 사장 후보를 접수한다. 유재훈 예보 사장은 지난 10일 임기가 만료됐다.

공고에 따르면 예보는 자격 요건으로 ▲예금보험업무에 대한 전문적 지식 및 경험 ▲조직 관리에 필요한 경험 및 수행 능력 ▲공사에 대한 비전 제시 및 리더십 등을 내걸었다.


예보 사장의 임기는 3년이다. 기획재정부 차관·금융감독원장·한국은행 부총재와 함께 금융위 당연직 위원이 된다.


예보 사장에는 기재부나 금융위원회 출신 등이 기용됐던 만큼 최근 금융위 1급에서 물러난 인물들도 후보로 거론된다. 다만 최근 산업은행·수출입은행 등 인사 기조에 맞춰 내부 출신 사장이 나올 가능성도 있다.

한편 서민금융진흥원도 지난 10일 원장 모집공고를 냈다. 이재연 서금원 원장은 지난 1월 임기 만료 후 유임 상태다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 확산 중" 경고 사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

히틀러 DNA 분석한 英 다큐 "성호르몬 결핍 '칼만 증후군' 농후"

이틀 일하고 그만뒀더니…"180만원 물어내라" 강남 치과 '퇴사 약정' 논란

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

李대통령도 축하한 '롤드컵 쾌거' 뒤에는 우리은행 있었다

새로운 이슈 보기