삼진제약, 효과 빠른 액상 감기약 '락콜드 시럽' 출시

삼진제약이 독감 시즌에 맞춰 환자의 증상별 맞춤 대응이 가능한 '락콜드 종합시럽'과 '락콜드 코프시럽' 을 새롭게 출시한다고 14일 밝혔다.

락콜드 종합시럽은 아세트아미노펜(해열진통), 구아이페네신(거담), DL-메틸에페드린염산염(진해제), 덱스트로메토르판(진해제), 클로르페니라민(항히스타민) 등을 복합 함유하고 있어 발열, 기침, 가래, 콧물, 인후통 등 감기의 전반적인 증상 완화에 효과적이다.

삼진제약 락콜드시럽 제품. 삼진제약 AD 원본보기 아이콘

락콜드 코프시럽은 기침·가래 완화에 특화된 조합이며, 구아이페네신 및 진해제 성분을 중심으로 호흡기 증상 완화에 집중한 제품이다.

특히, '락콜드(Lock-cold)'는 액제보다 점도를 높인 '시럽(Syrup) 제형'으로, 유효 성분이 목 점막에 비교적 오래 머무를 수 있어 기침 억제와 인후통 완화에 더욱 효과적이다. 또한, 아세트아미노펜 성분 특유의 쓴맛을 보완하고자 오렌지향을 첨가, 소아부터 성인까지의 복용 편의성도 향상시켰다. 더불어 '감기(cold)'를 '잠그다(Lock)'라는 의미를 제품명에 담고 있는 '락콜드(Lock-cold)'는 패키지 디자인에도 체온계가 연상되는 이미지를 활용, 소비자 시선에서 '락콜드'가 직관적으로 감기약 임을 알 수 있도록 표현하였다.

삼진제약 관계자는 "독감 시즌에 맞춰 출시 된 락콜드 시럽 2종은 '복용 편의성 개선'과 '효능ㆍ효과'라는 두 가지 핵심 요소를 토대로 약국 시장에서의 경쟁력을 한층 높일 수 있게 됐다"며 "환자의 증상별 라인업 제품으로 맞춤 대응이 가능해진 만큼 이를 통한 감기약 시장 공략에 적극 나설 것"이라고 출시 소감을 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>