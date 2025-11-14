본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

신한운용 "SOL 팔란티어 커버드콜 ETF 2종 개인 순매수 1300억원 돌파"

유현석기자

입력2025.11.14 08:56

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한자산운용은 'SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합'과 'SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합' 상장지수펀드(ETF) 두 종목이 상장 이후 개인투자자 누적 순매수 규모가 1300억원을 넘어섰다고 14일 밝혔다.

신한운용 "SOL 팔란티어 커버드콜 ETF 2종 개인 순매수 1300억원 돌파"
AD
원본보기 아이콘

이 같은 성장은 매월 안정적인 현금흐름을 추구하는 개인투자자의 수요와 함께 연금계좌 내 인컴자산 비중을 확대하려는 연금투자자의 관심이 빠르게 늘어난 데 따른 것이다.


'SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합' 과 'SOL '팔란티어 미국채커버드콜혼합' ETF는 지난 10월 각각 1주당 210(2.04%)원과 250(2.06%)원의 월 분배금을 지급하며, 국내 상장된 157개의 월배당 ETF 가운데 가장 높은 월 분배율을 기록했다.

신한자산운용 김기덕 퀀트&ETF운용본부장은 "상장 이후 6개월 동안 일관된 분배정책을 유지하며 안정적으로 높은 수준의 분배금을 제공한 결과, 월배당 투자자들의 관심이 꾸준히 확대되고 있다"며 "'SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF'는 팔란티어 비중을 약 30%까지 확보하면서도 높은 인컴을 제공해 퇴직연금 내 안전자산 수요가 크게 늘고 있다"고 말했다.


팔란티어(PLTR)는 AI 기반 데이터 분석 플랫폼을 제공하는 글로벌 기업이다. ▲테러 및 사이버 대응 플랫폼 '고담(Gotham)', ▲공급망 및 생산성 최적화 솔루션 '파운드리(Foundry)', ▲운영 자동화 플랫폼 '아폴로(Apollo)', ▲기업용 생성형 AI 솔루션 'AIP(AI Platform)' 등 다양한 핵심 제품군을 보유하고 있다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 확산 중" 경고 사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

히틀러 DNA 분석한 英 다큐 "성호르몬 결핍 '칼만 증후군' 농후"

"사망률 100% 육박"…1차대전 악몽, 우크라 전장서 재발

아베 살해범 모친 "지금도 통일교 믿는다"

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

李대통령도 축하한 '롤드컵 쾌거' 뒤에는 우리은행 있었다

새로운 이슈 보기