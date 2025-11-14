신한운용 "SOL 팔란티어 커버드콜 ETF 2종 개인 순매수 1300억원 돌파"

신한자산운용은 'SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합'과 'SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합' 상장지수펀드(ETF) 두 종목이 상장 이후 개인투자자 누적 순매수 규모가 1300억원을 넘어섰다고 14일 밝혔다.

이 같은 성장은 매월 안정적인 현금흐름을 추구하는 개인투자자의 수요와 함께 연금계좌 내 인컴자산 비중을 확대하려는 연금투자자의 관심이 빠르게 늘어난 데 따른 것이다.

'SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합' 과 'SOL '팔란티어 미국채커버드콜혼합' ETF는 지난 10월 각각 1주당 210(2.04%)원과 250(2.06%)원의 월 분배금을 지급하며, 국내 상장된 157개의 월배당 ETF 가운데 가장 높은 월 분배율을 기록했다.

신한자산운용 김기덕 퀀트&ETF운용본부장은 "상장 이후 6개월 동안 일관된 분배정책을 유지하며 안정적으로 높은 수준의 분배금을 제공한 결과, 월배당 투자자들의 관심이 꾸준히 확대되고 있다"며 "'SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF'는 팔란티어 비중을 약 30%까지 확보하면서도 높은 인컴을 제공해 퇴직연금 내 안전자산 수요가 크게 늘고 있다"고 말했다.

팔란티어(PLTR)는 AI 기반 데이터 분석 플랫폼을 제공하는 글로벌 기업이다. ▲테러 및 사이버 대응 플랫폼 '고담(Gotham)', ▲공급망 및 생산성 최적화 솔루션 '파운드리(Foundry)', ▲운영 자동화 플랫폼 '아폴로(Apollo)', ▲기업용 생성형 AI 솔루션 'AIP(AI Platform)' 등 다양한 핵심 제품군을 보유하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



