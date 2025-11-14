LG화학, 글로벌 고객 초청 ‘전기차 소재 콘퍼런스’ 개최

국내외 43개 고객사 180여명 참석

전기차 부품 트랜드·협력 방향 논의

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 415,500 전일대비 4,000 등락률 -0.95% 거래량 120,684 전일가 419,500 2025.11.14 09:29 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LG화학, 양극재 공급계약 체결…긍정적인 고객사 다변화"[한국형 저가배터리 온다]①美 완성차 공급 임박…망간 배터리 뜬다LG화학, 美 기업과 '3.8조원' 전기차 배터리 양극재 공급 계약 전 종목 시세 보기 close 은 13일 경기 오산 CS캠퍼스에서 전기차(EV) 기술 혁신과 고객 협력을 강화하기 위한 '2025 엔지니어링 소재 사업부(EMBU) 분해(Teardown) 컨퍼런스'를 개최했다고 14일 밝혔다.

13일 LG화학 경기 오산 CS캠퍼스에서 진행된 전기차 소재 콘퍼런스에서 LG화학 임직원이 고객에게 제품을 설명하고 있다. LG화학 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 LG화학의 엔지니어링소재사업부가 주관해 글로벌 완성차 및 부품사 43개사, 약 180명이 참석한 가운데 진행됐다. LG화학은 전기차 부품 트렌드와 차세대 소재 기술을 공유하며 고객 맞춤형 협력 강화 방안을 논의했다.

LG화학은 행사장 내 전시존에서 실제 전기차를 분해(Teardown)해 글로벌 전기차 부품의 최신 동향을 소개하고 열과 충격에 강한 특성을 갖추면서도 기존 금속제품 대비 20~30% 경량화가 가능한 LG화학의 엔지니어링플라스틱 솔루션을 선보였다.

또 기술세미나에서는 LG화학의 연구개발(R&D) 고객 지원 역량과 친환경·고기능 소재 포트폴리오, 배터리 팩 기술 동향, 인테리어 디자인 소재 트렌드 등을 공유하며 공동 연구와 신규 비즈니스 기회를 모색하는 자리가 마련됐다.

이창현 LG화학 엔지니어링소재사업부 사업부장(전무)은 "LG화학은 고객과의 기술 협력을 더욱 긴밀이 이어가며 전기차 소재 분야의 경쟁력 및 고객 대응력을 한층 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>