BJFEZ, 스마트 항만물류 혁신 속도… “국산 장비·AI 기반 운영체계 고도화가 관건”

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 13일 동원글로벌터미널에서 'BJFEZ 글로벌 물류혁신 TF 제2차 회의'를 열고 스마트 항만·물류 자동화 분야의 현장 점검과 실행전략 구체화에 나섰다.

부산진해경제자유구역청이 'BJFEZ 글로벌 물류혁신 TF 제2차 회의'를 열고 기념촬영하고 있다. 부산진해경자청 제공

이 회의는 지난 9월 킥오프 회의에서 제시된 핵심 과제들을 실제 운영 현장에서 확인하고 추진 방향을 구체화하기 위해 마련됐다.

당시 논의된 핵심 아젠다는 ▲정부 북극항로 정책과의 연계 전략 ▲스마트 항만과 자동화 장비산업 고도화 ▲물류 디지털 전환과 창고 자동화 ▲전문 인력 양성·글로벌 네트워크 강화 등이었다.

경자청은 이날 AI·빅데이터 기반 운영 최적화 시스템 도입, 국산 장비 기술 경쟁력 확보 등 스마트 항만 고도화 방안을 중점 논의했다. 물류 자동화 전환의 실행전략, 항만·터미널 운영 효율화 등에 대한 심도 있는 의견 교환도 이뤄졌다.

지난 7월 신설된 경남도 신항만건설지원과가 처음 회의에 참여해 진해신항 개발 추진현황과 도(道) 차원의 역할을 공유, 경남테크노파크·경남연구원·지역대학 등과 함께 스마트 항만 장비산업 육성 및 R&D·인프라 지원을 위한 협력 체계 구축 방안을 논의했다.

현장 점검과 함께 동원글로벌터미널의 스마트 항만 운영 사례 발표도 이어졌다. 이 터미널은 부산항 신항 7부두를 기반으로 국내 최초 '완전 자동화' 체계를 갖춘 것으로, 하역·이송·적재 전 과정이 자동화돼 기존 대비 생산성이 20% 이상 향상된 것으로 평가된다. 경자청은 이를 지역 스마트 항만 경쟁력의 대표 성공 모델로 보고 있다.

항만 자동화 장비 국산화 과제 발표도 주목받았다. 국내 기술기업 Z사는 AGV·AMR 등 산업용 자동이송장비의 실증 테스트와 협력 방안을 제안했고, S사는 광양항 자동화 테스트베드 구축 경험을 기반으로 RMGC 자동화 확대와 부품 국산화 로드맵을 제시했다.

이날 참석자들은 "스마트항만 전환을 위해서는 국내 기술기업의 장비 국산화 역량 강화와 운영 데이터 기반의 AI·빅데이터 시스템 구축이 핵심"이라는 데 의견을 모았다.

박성호 청장은 "부산진해경제자유구역은 이미 동북아 물류의 중심이지만, 이제는 스마트 장비산업과 디지털 물류 기술을 결합해 한 단계 도약해야 한다"며 "국산 장비 경쟁력을 높이고 AI 운영체계를 고도화해 글로벌 항만물류 혁신의 거점으로 키우겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



