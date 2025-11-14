본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

기정원·소진공 MZ세대 직원들, ESG 실천 활동 나서

이서희기자

입력2025.11.14 08:20

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중소기업기술정보진흥원은 소상공인시장진흥공단과 함께 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 직원들을 중심으로 한 ESG 실천 활동을 전개했다고 14일 밝혔다.

중소기업기술정보진흥원과 소상공인시장진흥공단의 직원들이 세종 조치원 전통시장에서 장을 보고 있다. 기정원

중소기업기술정보진흥원과 소상공인시장진흥공단의 직원들이 세종 조치원 전통시장에서 장을 보고 있다. 기정원

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 공공기관 임직원으로서 ESG 의식 제고와 침체한 내수경기 활성화를 위해 마련됐다. 행사에 참여한 기정원과 소진공의 MZ세대 직원들은 ESG 활동을 직접 실천하고 관련 교육을 들으며 공공기관의 친환경 노력을 체험했다. 또 공공기관의 사회적 역할과 책임을 공감하고 ESG 의식을 강화하는 계기를 마련했다.


참가자들은 이후 세종 조치원 전통시장을 방문해 소비 촉진 캠페인과 지역 상인과의 교류 활동을 진행하며 지역경제 활성화에도 뜻을 모았다. 김영신 기정원장은 "저연차 직원들이 친환경 실천 교육을 통해 공공기관의 역할을 체감하고, 지역사회에 소비 활성화로 기여하는 뜻깊은 자리였다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평 "다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

아베 살해범 모친 "지금도 통일교 믿는다"

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

李대통령도 축하한 '롤드컵 쾌거' 뒤에는 우리은행 있었다

새로운 이슈 보기