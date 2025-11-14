기정원·소진공 MZ세대 직원들, ESG 실천 활동 나서

중소기업기술정보진흥원은 소상공인시장진흥공단과 함께 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 직원들을 중심으로 한 ESG 실천 활동을 전개했다고 14일 밝혔다.

중소기업기술정보진흥원과 소상공인시장진흥공단의 직원들이 세종 조치원 전통시장에서 장을 보고 있다. 기정원 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 공공기관 임직원으로서 ESG 의식 제고와 침체한 내수경기 활성화를 위해 마련됐다. 행사에 참여한 기정원과 소진공의 MZ세대 직원들은 ESG 활동을 직접 실천하고 관련 교육을 들으며 공공기관의 친환경 노력을 체험했다. 또 공공기관의 사회적 역할과 책임을 공감하고 ESG 의식을 강화하는 계기를 마련했다.

참가자들은 이후 세종 조치원 전통시장을 방문해 소비 촉진 캠페인과 지역 상인과의 교류 활동을 진행하며 지역경제 활성화에도 뜻을 모았다. 김영신 기정원장은 "저연차 직원들이 친환경 실천 교육을 통해 공공기관의 역할을 체감하고, 지역사회에 소비 활성화로 기여하는 뜻깊은 자리였다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



