본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"HMM, 컨테이너선 운임 하락 지속…목표가↓"

송화정기자

입력2025.11.14 07:49

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목표주가 기존 대비 4.5% 하향 조정

KB증권은 14일 HMM 에 대해 컨테이너선 운임 하락이 지속될 것으로 보고 목표주가를 기존 2만2000원에서 2만1000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '중립'을 유지했다.


강성진 KB증권 연구원은 "목표주가를 기존 대비 4.5% 하향 조정했다"면서 "올해 3분기 영업이익이 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 상회하고 최근 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 반등하기는 했으나 컨테이너선 공급 과잉에 대한 투자자들의 강한 믿음을 반전시킬 만큼의 계기가 나온 것으로 보이지는 않는다"고 설명했다.

HMM은 3분기에 영업이익 전년 동기 대비 79.7% 감소한 2968억원을 기록했다. 강 연구원은 "이는 컨센서스를 7.1% 상회하고 KB증권의 기존 전망을 21.2% 하회한 것"이라며 "595억원의 일회성 일반관리비를 제외할 경우 영업이익은 3563억원으로 KB증권의 기존 전망(3766억원)에 근접했을 것으로 보이나 전년 동기 대비로는 크게 감소한 영업이익이었음에는 변함이 없다"고 분석했다.


영업이익이 대폭 감소한 이유는 컨테이너선 운임 하락 때문이었다. 강 연구원은 "공급 과잉으로 컨테이너선 운임이 전년 동기 대비 38.5% 감소했다"면서 "전체 영업이익 감소폭 8억6000만달러 중 운임 하락으로 설명되는 영업이익 감소폭은 7억8000만달러에 달한다. 한편 가동 선복량(BSA)이 예상보다 많았던 반면 소석률(화물적재율)은 예상보다 낮아 컨테이너선 수익성이 예상보다 조금 더 낮았다"고 설명했다.


KB증권은 HMM의 올해 연간 영업이익을 전년 대비 60.1% 감소한 1조4028억원으로 전망했다. 강 연구원은 "3분기 영업손익을 반영해 전망치를 5.2% 낮췄으며 4분기 영업이익은 기존 수준을 유지한다"며 "운임 하락에 따른 영업이익 감소는 4분기에도 계속될 것으로 예상한다"고 말했다. 이어 "내년에도 컨테이너선 운임 하락이 계속될 것으로 예상하며 2026년 HMM의 영업이익은 40% 감소한 8411억원을 기록할 것"이라고 덧붙였다.

[클릭 e종목]"HMM, 컨테이너선 운임 하락 지속…목표가↓"
AD
원본보기 아이콘



송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평 "다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

李대통령도 축하한 '롤드컵 쾌거' 뒤에는 우리은행 있었다

새로운 이슈 보기