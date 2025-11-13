김정수 강원도의원 "수의직 공무원 인력난 심각…더 이상 미뤄선 안 돼"

김정수 도의원, 11개 시군 수의사 '전무'

"수의직 공무원 결원 37명·중도퇴사 40명"

5년간 중도퇴사도 전체 채용 55명 중 40명 달해

김정수 강원도의원. 강원도의회 제공 원본보기 아이콘

강원특별자치도의회 김정수 도의원(철원군 제1선거구, 농림수산위원회)은 지난 12일 열린 제342회 정례회 농정국 행정사무감사에서, 수년째 제자리걸음인 수의직 공무원 증원 대책 마련을 강력히 촉구했다.

김정수 의원이 강원도로부터 제출받은 자료에 따르면, 강원도 소속 수의직 공무원은 정원 119명 중 82명 근무, 37명 결원 상태였으며, 18개 시·군의 경우 정원 35명 중 26명 부족한 것으로 나타났다. 특히 철원, 화천 등 11개 지역은 수의사가 한 명도 없는 실정이다.

김정수 의원은 "구제역과 아프리카돼지열병(ASF) 등 가축전염병이 빈번히 발생하는 상황에서 신규 채용이 이뤄지지 않아 기존 직원들이 이중삼중의 업무 과부하에 시달리고 있다"며 "시군의 경우는 상황이 더욱 열악해 몇 년째 채용조차 하지 못하고 있다"고 지적했다.

실제로 최근 5년간 수의직 공무원 채용 현황을 보면, 2021년 횡성군의 1명 채용이 유일하며, 전체 채용 공고 151명 중 실제 채용 인원은 39명에 그친 것으로 나타났다.

김정수 의원은 "중도퇴직 인원도 시군 13명, 도 본청 27명 등 총 40명에 달한다"며 "민간 수의사 수준은 아니더라도 그에 준하는 처우 개선이 필요하다. 특히 시·군 단위 수의직의 경우 직급 상향 등 법령 개정을 포함한 실질적 인력 확충 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



