태광, 美 사모펀드와 케이조선 인수 추진… "투자 목적"

태광그룹이 미국계 사모펀드(PEF)인 텍사스퍼시픽그룹(TPG)과 함께 케이조선(옛 STX조선해양) 인수의향서(LOI)를 제출한 것으로 전해졌다.

13일 관련 업계에 따르면 태광·TPG 컨소시엄은 최근 케이조선 매각 주체인 연합자산관리(유암코)·KHI 컨소시엄 측에 LOI를 제출했다. 매각 대상은 보유 지분 99.58%와 회사채 등으로, 인수 가격은 5000억원 안팎으로 전해졌다.

태광그룹은 다만 이번 예비입찰 참여에 대해 경영권 인수 목적은 아니라고 설명했다. 태광 관계자는 "미국 PEF와 공동으로 LOI를 제출한 것은 사실이지만 경영권을 가져오는 수준은 아니다"라며 "일부 지분 참여 등 투자 형태로 접근한 것으로 보면 된다"고 말했다.

본입찰은 내년 1월로 예정돼 있다. 조선 빅3(HD현대중공업·한화오션·삼성중공업)는 예비입찰에 참여하지 않은 것으로 알려졌다. 업계에서는 중형 조선사의 수주 호황과 마스가 프로젝트 관련 유지·보수·정비(MRO) 수요 확대 기대가 인수전의 주요 배경으로 작용한 것으로 보고 있다.





